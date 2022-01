Po necelých čtyřiceti vteřinách hry prohrávali Jablonečtí 1 : 0, když kombinaci celého útoku zakončoval přesnou střelou Wojnar. V šesté minutě mohlo být vyrovnáno, to se do úniku dostal Jursa. Ale při pokusu o kličku upadl. A tak se skóre měnilo zase na straně domácích. Při vyloučení Kapičky Letci početní výhodu využili a ve dvanácté minutě to bylo 2 : 0. A když poté Vlci nevyužili ani dlouhou přesilovku 5 na 3, šlo se za tohoto stavu do kabin po první dvacetiminutovce.