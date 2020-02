Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec 4:2

Lvi potom měli několik slibných šancí, ale domácí ostrostřelci neměli den a jejich střely a vyložené šance mířily buď mimo branku, nebo do připraveného Jakuba Jelínka. V 15. minutě vyrovnal účet zápasu v přesilové hře domácí kapitán Aleš Havlůj, který byl pověřený trefit zařízení, což se mu povedlo. Účet první třetiny byl 1:1 a naděje hostí stále žily.

Pak se Lvi probrali

Druhá třetina pokračovala v poněkud nudném duchu, kdy se dlouho nic nedělo. Vše se změnilo ve 28. minutě. Síť za jabloneckým Jelínkem rozvlnil Mical. Domácí borci ožili – na 3:1 dával Řehoř. A aby toho nebylo málo, tak na 4:1 zvýšil krásnou střelou František. Šance byly i na druhé straně, domácí gólman Hosnedl ale svůj tým několikrát podržel.

Lvi se dostali do dostatečného, klidného náskoku a v tom duchu se odvíjela poslední část hry. Závěrečná třetina přinesla spoustu nepřesností, dlouho nepadla žádná branka. Naděje Vlků ožily až v 54. minutě, když snížil na 4:2 Matyáš Kačírek. Na více ovšem Vlkům už síly nestačily. A tak si přivezli z Mostu porážku, která při výsledcích ostatních týmů posílá jablonecké hokejisty pod úroveň šesté příčky pro play off.

Vlci se moc nadřou

Trenér Vlků Karel Hornický hodnotil duel se Lvy slovy. „ „Doplácíme na stále stejné chyby, jako celou sezónu. A přitom na tréninku nám to jde, v zápase potom ne. První třetina byla v našem podání výborná. Pak jsme dovolili soupeři vyrovnat. Ve druhé jsme měli problémy s bráněním v obranné třetině. Dovolili jsme soupeři šance využít. Ve druhé třetině nám domácí odskočili na rozdíl tří branek. A tím to bylo rozhodnuté. Ve třetí jsme se snažili, měli jsme více ze hry, i šance jsme měli, ale nedokázali jsme je využít.“

Vlci se potýkají pořád se stejným problémem. Nedokážou pokrýt soupeře v rozhodujícím střeleckém prostoru a zabránit mu, aby svoje šance využil. A když už se do šancí Jablonečtí dostanou, příliš se nadřou na to, aby je přeměnili v gól. Z deseti stěží někdy využijí jednu, dvě. Naopak soupeřům i dvě šance stačí k tomu, aby minimálně jednu z nich proměnili. Ale trenér Hornický tvrdí, že Vlci ještě mají cestu do play off otevřenou.

A jestli důstojně přežijí středeční (5.2.) duel ve Vrchlabí, kde domácí budou, díky svým nadstandardním posilám, velmi nebezpečným soupeřem, pak určitě o play off ještě Vlci zabojují.

Na všechny máme!

„Šance na play off máme stále. Všechno je v našich rukách. Pokud budeme mít ve Vrchlabí trochu hokejového štěstí, tak můžeme vyhrát i tam. Pak ještě hrajeme doma s Děčínem, s Bílinou, jedeme do Slaného a do Dvora Králové, končíme doma s Novou Pakou. Tyto soupeře jsme schopní porazit. Všechno je o nás, jak budeme dodržovat to, co si na tréninku řekneme.“