Most hraje na špici tabulky skupiny Sever II. hokejové ligy. A tak k utkání do Mostu necestovali jablonečtí vlci rozhodně v roli favorita. V úvodu zápasu také šli domácí Lvi rychle do vedení. Jenže vedoucí branka ve čtvrté minutě jako by je ukolébala a šanci dostali hosté. A využili ji, takže do kabin se šlo po první třetině za vedení Vlků, když se střelecky prosadil Bouřil a těsně před koncem první části Patzeld.A Vlkům vyšel i vstup do druhé části.

TRENÉR VLKŮ TOMÁŠ PLÍHAL: „První třetinu jsme odehráli velice dobře. Do Mostu jsme navíc dorazili jen ve třinácti lidech. Bohužel, druhá třetina nám nevyšla. Dělali jsme zase zbytečné chyby. Ale ty byly i podpořené únavou, protože jsme se střídali jen na dvě pětky. Ve třetí třetině se situace trochu uklidnila. Šance jsme měli, ale nedokázali jsme je využít. A zápas skončil tak, jak skončil.“ V první minutě přidal další zásah do domácí sítě Jursa. Stav na ukazateli 1 : 3 vypadal pro hosty hodně nadějně. Jenže jen vypadal. Třetí branka Lvy probudila. Najednou to byl jiný tým, takový, který do dvacáté šesté minuty vyrovnal stav a do konce druhé části přidal ještě čtyři branky! Inkasovat během jedné třetiny šest branek … Co se s Vlky stalo, že se jejich hra tak zhroutila?

V poslední třetině se pak zápas již jen dohrával. Vedení domácích bylo jasné. A Vlci na nějaké zdramatizování zápasu již síly neměli. Potvrdilo se, že Most je jedním z favoritů soutěže. Pro jablonecké hokejisty je prohra další a možná definitivní překážkou v cestě za play off soutěže. Do něho postupují první čtyři týmy po základní části.

A na čtvrté, postupové místo nyní Vlkům schází osm bodů. Do konce základní části ještě sehrají všechny týmy jedenáct zápasů, což je třicet tři bodů ve hře. Při vyrovnanosti mužstev ve středu tabulky ale smazat tak vysokou bodovou ztrátu je hodně obtížný úkol. Naděje umírá poslední, snad neumřela ve dvacáté šesté minutě s vyrovnávací brankou Mostu. Pokud ano, skončí pro Vlky sezona 26. února posledním zápasem základní části soutěže.

Jablonecký trenér: "Most nás zase až tak nepřehrával. My jsme ale měli k dispozici jen dvě pětky. A to na našem výkonu znát bylo. Děláme stále stejné chyby, i když si to před každým utkáním opakujeme. I když to stále trénujeme, není ještě hráčská kvalita na takové úrovni, aby si to hráči pokaždé pak na ledě uvědomili. V pondělí nás čekají Letňany. To určitě nebude pro nás jednoduchý zápas. Letňany jsou bruslivé, z každé malé šance dokáží dát gól. My ale nic nevzdáváme, pořád máme šanci a budeme o play off bojovat. Bohužel nám to teď proti silným týmům nejde díky chybám, které stále opakujeme a na které doplácíme. A proti těmto týmům si tyto chyby nemůžeme v žádném případě dovolit. Tyhle týmy, když mají šanci, tak ji promění. My ale budeme naplno bojovat do posledního kola, kdy bude šance do play off postoupit. Co potřebujeme zlepšit, to víme. Teď jen, abychom to dokázali zrealizovat na ledě. Šance jsme teď v Mostě taky měli. Ale nevyužili jsme je. Most proměnil všechno, co jsme mu nabídli. Úroveň druhé ligy celkově je velmi kvalitní. Ani proti poslední Bílině není jednoduché hrát. Všechny týmy dobře bruslí, jsou v pohybu, to už umí dnes opravdu všechny. Některé, třeba Letňany, z toho vyčnívají. Druhá liga je velice kvalitní. Musíme teď všechno vyhrát! Jít na tři body!"

Přijďte Vlky podpořit už v pondělí 17. ledna. Od 18 hodin je čeká dohrávka s Letci z Letňan.

Mostečtí Lvi : HC Vlci jablonec 9 : 4 (1 : 2, 6 : 2 , 2 : 0)

Branky a nahrávky: 4. Urbánek (Procházka, Písařík), 23. Steinocher (Řehoř, Fučík), 27. Procházka (Kýhos, Havlůj), 28. Mical (Stříbrný), 30. Urbánek (Kýhos), 33. Smolka (Mical), 40. Písařík (Procházka, Havlůj), 52. Stříbrný (Böhm, Šesták), 53. Písařík (Kýhos) – 13. Bouřil (Hájek, Had), 20. Patzelt (Kačírek, Brokeš), 21. Jursa (Kačírek, Abraham), 32. Mrkvička (Brokeš)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta – Pavlů (A), Mrkvička (C), Abraham, Tržický, Patzelt, Had, Pilek – Kulda, Jursa, Kačírek – Hájek, Brokeš, Kapička (A) – Plíhal, Bajer, Bouřil. Trenér: Tomáš Plíhal