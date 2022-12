Co Vlkům chybí, že jim to několik kol za sebou nešlo?

Chybí nám kluci, kteří nedávno odešli a kteří tým táhli, to je Plíhal a Dušek. Pro nás je to citelná ztráta. Na to se ale nemůžeme pořád vymlouvat a musíme se obejít i bez nich.

Jak se vám hrálo proti Hronovu, se kterým jste dlouho drželi slušné skóre, ale nakonec jste prohráli 8:5?

Moc se nám to nepovedlo. Soupeř byl hratelný, vyhrát se dalo. My jsme mu to ulehčili svými individuálními chybami. Pak už se s tím nedalo nic moc dělat.

Byla tam nějaká šarvátka, které jste se zúčastnil a ze které mohla pro vás vyjít stopka na další utkání…

Ano, byla. V dresu Hronova hraje Exner, nepříjemný hokejista, nemáme ho vůbec rádi. V jedné situaci mě strčil naschvál do gólmana. Tomu jsem se nemohl vyhnout. Pak ho začal mstít. To mi přišlo absurdní. Několik předchozích zápasů jsem chyběl kvůli lehkému otřesu mozku, který jsem si přivezl z Benátek nad Jizerou. Byl jsem rád, že už jsem zdravý. Z jeho strany byl zákrok proti mně zbytečný. Ale se zákeřností se v Hronově setkáváme často. Naštěstí to byla lehká potyčka, budu hrát dál.

Co se tedy děje s Vlky děje?

Na rovinu, padla na nás deka, jak se ve sportu říká. Určitě jsme se ale na to nevykašlali. Není to o tom, že bychom nechtěli. Dře to, chybí nám trochu štěstí, nabaluje se jedno na druhé.

Jaká je atmosféra v kabině?

Je to náročný. Kdo sportuje, tak to zná. Když se vyhrává, je to paráda. Když to nejde, nedaří se, tak se teprve tým ukáže. Je potřeba se odrazit a zvednout se. Na rovinu, je to náročný psychicky. Ale někdy stačí jeden kvalitní výkon, jeden dobrý zápas a zase se všechno nastartuje. Myslím si, že nám pomůže i vánoční přestávka, že na čas vypadneme z prostředí hokeje, vyčistíme si hlavy. I to by nám mohlo pomoct. Vrátíme se v novém roce a nastartujeme líp. Se vztyčenou hlavou budeme chtít nepodařené výsledky zlomit a značně se zlepšit, otočit to.

Jak moc je náročné skloubit hokej v druhé lize se zaměstnáním a dalšími povinnostmi?

Náročné to je určitě. Hlavně proto, že se jedná o poloprofesionální soutěž. Časová náročnost je velká. Máme volno jedině ve čtvrtek a v neděli. Ale všichni to děláme proto, že máme hokej rádi a že nás baví. Rádi trávíme čas na ledě, i když nám to zabere hodně volného času. A i když se něco nepovede, hraje se dál. A to se mi na tom líbí. Náročné je to hodně v tom, že třeba ve středu musíme dřív odcházet z práce, protože se hrají mistráky, vrátíme se domů pozdě v noci. A ve čtvrtek jdeme zase hned brzy ráno samozřejmě do práce. Někdy toho má člověk plný brejle, ale pořád ta láska k hokeji převládá a drží nás u toho. Jediný, co nám to teď kazí, jsou naše výsledky. U někoho třeba proběhne hlavou i myšlenka, jestli to má vůbec zapotřebí, když se nedaří. Ale ta zase rychle zmizí.

Co děláte, když si chcete opravdu od hokeje odpočinout a odreagovat se?

Chodím nejraději se psem na vycházky. Mám border kolii, to je moc inteligentní pes, který vyžaduje pozornost. Takže, když ten volný čas někdy mám, tak s ním chodím ven. Rád jdu taky posedět s kamarády. Ale ono toho volného času zase tolik není.

Poslední zápas doma proti týmu Klatov jste vyhráli 6:3. Jaký byl soupeř?

U nich na ledě se nám zápas povedl. Je to nepříjemný soupeř, farma extraligové Plzně. Mají hodně mladých hráčů. Ti sice nejsou ještě až tak hokejově vyspělí, ale jsou draví. V naší situaci bychom ho měli porazit, pokud chceme zahnat myšlenky na sestup.

Jak dlouho se hokeji věnujete?

Začal jsem v pěti letech, takže už to je dvacet let. Hrál jsem několik let v Liberci, za Vlky je to už moje čtvrtá sezóna.

V týmu máte mladé hráče. Stíhají náročnost druhé ligy?

Letos máme mladší tým, přišli mladí kluci. Druhá liga není jednoduchá soutěž, často hrají bývalí extraligoví hráči. Soutěž je to velice kvalitní. A ti mladí musí přidat. Ale musí také dostat čas, aby se hokejově obouchali. Ale není to jen o těch mladých. Ti musí přidat v bojovnosti a ti starší zase předvést víc klidu a předávat mladým zkušenosti. Je to o celém týmu. U mladých je znát, že mládežnické soutěže jsou velmi rozdílné oproti dospělému hokeji. Na ledě je to vidět. Musí stále sbírat zkušenosti.

Jaké je vaše vánoční přání pro jabloneckou vlčí smečku?

Musíme zlepšit výsledky, získávat postupně body. I když se prohraje, předvádět kvalitní výkony a od nic se odrazit. Chceme se dostat výš v tabulce. Určitě na to máme, než abychom se klepali na posledních třech místech.