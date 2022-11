Jablonečtí diváci s výsledkem spokojení určitě nebyli. Ale zase viděli devět branek během tři dvacetiminutovek. A to oku lahodí. I když by bylo příjemnější, kdyby padaly do svatyně hostů.Optimismus z kabiny se pomalu vytrácí. Soutěž ale ještě nekončí. Další dva zápasy hrají jablonečtí hokejisté na ledě soupeřů.

Trenér Jan Šuráň vyhlíží, až se konečně uzdraví alespoň některý ze tří zraněných obránců. „Dlouhodobě nás trápí absence tří obránců. To je pro nás velká ztráta a byla znát už i v předchozích třech utkáních. A dnes se na výsledku podepsala zase. Je pro nás těžké dostat puk a dobře si akci rozehrát, připravit si takovou rozehrávku, po které můžeme přejít do útoku a něco s tím udělat. Když už chceme hrát zezadu, abychom nedostali góly, tak toho nejsme schopní a stejně inkasujeme. A to je pro nás strašně srážející. V této naší oblasti je jen malý počet hráčů tohoto typu, abychom to řešili tak, že nějaké obránce seženeme. Takových hráčů a navíc dobrých je málo. Kdybychom si je mohli odněkud vytáhnout, tak to uděláme, jako jsme to udělali s Adamem Starým z Děčína. Ale profesně staré a zkušené obránce jen tak neseženete, to je hrozně těžké. Takže situace přehráváme, před brankou nestřílíme a to je pak také na výsledku znát,“ popsal příčiny smolné série trenér Jan Šuráň.

A nálada v kabině se zlepší až po prvním vyhraném duelu. Vlci prohráli čtyřikrát za sebou a postavení v tabulce ideální nemají. „Oba následující zápasy hrajeme venku. Hodnotit budeme až potom. V sobotu hrajeme v Mostě a ve středu v Řisutech,“ řekl kouč.

HC Vlci Jablonec – HC Medvědi Děčín 2:7

Sestava TJ HC Jablonec n/N: Horák – Koutecký, Pavlů, Starý, Kollert, Bitman, Had – Foerster, Kapička, Strnad, Brokeš, Špaček, Plíhal, Jursa, Dušek, Kačírek, Maďar.Sestava HC Děčín: Lavinger – Kučera, Černohorský, Charvát, Brož, Klement, Mikulec, Kaltenböck – Trávníček, Zajan, Tůma, T. Nezbeda, L. Nezbeda, Macek, Faigl, Pšenička, Cikhart.

Sestava HC Děčín: Lavinger – Kučera, Černohorský, Charvát, Brož, Klement, Mikulec, Kaltenböck – Trávníček, Zajan, Tůma, T. Nezbeda, L. Nezbeda, Macek, Faigl, Pšenička, Cikhart.