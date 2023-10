Derby se vším všudy! Historicky první hokejové derby dvou jabloneckých týmů přineslo v nedělním podvečeru výbornou podívanou. Sedm stovek fanoušků v hledišti stadionu, kteří vytvořili výbornou atmosféru, hokej s pěknými brankami, ale i šarvátkami, drama až do závěru a rozhodnutí v samostatných nájezdech, to byla podívaná hodna druhé ligy. V nájezdech se vítězem derby stal tým HC Jablonec.

derby HC Jablonec - HC Gepardi Jablonec | Video: Josef Březina

Vstup do utkání se lépe povedl „mladým„ - tedy HC Jablonec, které poslal do vedení v deváté minutě Daněk. Hra se rychle přelévala ze strany na stranu a ve čtrnácté minutě Gepardi Maďarem srovnali stav. Jenže jejich radost vzala rychle za své, když ještě v téže minutě Jakubec opět poslal domácí HC do vedení, když z nemožného úhlu překvapil brankáře Gepardů Jelínka.

Domácí celek působil lepším dojmem, lépe bruslil a útoky byly přímočaré a rychlé. K další brance v síti hostí však nevedly a naopak, Šesták v 17. minutě srovnal stav na 2 : 2 a s tímto výsledkem se šlo do kabin po první třetině. Nástup do druhé části pak vyšel výborně domácím, když mezi 24. a 26. minutou třikrát poslali jeho hráči kotouč za záda gólmana hostí. V tu chvíli to vypadalo na jasnou záležitost pro „mládí“.

Trenér Gepardů reagoval a vybral si oddechový čas, ve kterém hráčům připomenul, že je třeba hrát zodpovědně a bojovat. Domluva zabrala a Herda ve 27. minutě snížil na 5 : 3. Jenže byli to opět domácí mladíci, kteří Švíkem zvýšili na 6 : 3. Naději hostů do dalších bojů oživil brankou v oslabení Špaček a do kabin se šlo po druhé části za stavu 6 : 4 pro HC.

Do třetího dějství pak hosté nastoupili s viditelnou snahou s výsledkem něco udělat. Na ledě přibylo tvrdosti, nervozita narůstala a pomohli tomu i hodně nepřesní rozhodčí. Došlo také na několik šarvátek a na obou stranách přibývaly trestné minuty. Gepardi bojovali a odměnou jim byla branka Šestáka v 50. minutě. Povzbuzení Gepardi se dál tlačili do útoku a v 56. minutě Tomíčkem srovnali stav na 6 : 6! Stalo se to, čemu by po druhé třetině věřilo hodně málo přítomných fandů. Drama na ledě vrcholilo, příznivci obou táborů vytvářeli neskutečnou atmosféru, kterou by hokejistům mohli tiše závidět jak jablonečtí fotbalisté, tak i diváci v ochozech některých druholigových zápasů.

Jablonecké hokejové derby! Vyhraje dravé mládí Vlků nebo zkušenost Gepardů?

Obě mužstva se snažila strhnout vítězství na svoji stranu. Do větší šance se mohli dostat Gepardi, když se Šesták dostal do úniku, rozhodčí ale jeho únik přerušil, když nesmyslně místo ponechané výhody zapískal faul na spoluhráče. Těsně před tím naopak neodpískal jasné sekání ze strany obránce Gepardů. Napětí tak vzrostlo a vyvrcholilo deset vteřin před vypršením řádné hrací doby, když se před brankou Gepardů strhla hromadná šarvátka. Díky ní pak Gepardi do prodloužení vstupovali v oslabení, to však dokázali bez úhony přečkat.

A totéž dokázali i jejich soupeři, kteří hráli v oslabení na konci prodloužení. A protože branka v prodloužení nepadla, přišly ke slovu samostatné nájezdy. V nich se štěstěna přikláněla ze strany na stranu, až se v sedmé sérii přiklonila na stranu domácích a Švík rozhodl o vítězství HC Jablonec v prvním vzájemném derby dvou místních týmů.

Nadšení z tohoto vítězství pak nejvíce, mimo hráčů, prožívali fandící dětské hokejové naděje HC Jablonec, které podporovaly svoje týmové „kolegy“.

A všichni fandové odcházeli ze stadionu spokojeni s tím, že viděli opravdu kvalitní hokej se vším, co má správné derby mít!

TJ HC Jablonec - Gepardi Jablonec 7 : 6 po SN (2 : 2, 4 : 2, 0 : 2)

Branky : 9. Daněk (Berka), 14. Jakubec (Mendl), 24. Dědek (Kubiny), 25. Jakubec (Duschka), 26. Pípa (Šimůnek, Daněk), 36. Švík, rozhodující nájezd Švík - 14. Maďar (Pavlů), 17. Šesták (Pabiška, Peřina), 27. Herda (Tomíček), 39. Špaček (Šesták), 50. Šesták (Pavlů), 56. Tomíček (Herda)

HC Jablonec nad Nisou: R. Leško (M. Halamka) — J. Šimůnek, V. Zeman, V. Duschka, D. Pípa, D. Pilek, S. Pavlišta — A. Kubíny, R. Švík, R. Kulda, F. Berka, A. Krytinář, O. Dědek, R. Kala, J. Hájek, V. Mendl, J. Šimůnek, P. Daněk, M. Jakubec

HC Gepardi Jablonec: J. Jelínek (P. Ružanský) — A. Charvát, P. Bitman, D. Špaček, M. Pavlů — P. Maďar, J. Bureš, M. Kačírek, M. Pabiška, A. Chlebcov, J. Peřina, V. Pojsl, V. Tomíček, J. Herda, J. Šesták

Rozhodčí: Michael Reichelt — Jiří Beran, Lukáš Damašek

trenér HC Jablonec Tomáš Měrtl:

„Je fantastické, že jsme vyhráli, i když to bylo až na nájezdy. Myslím, že pro nestranného fanouška to byla, na krajskou soutěž, neskutečná návštěva a atmosféra. Viděli kvalitní hokej z obou stran. Ve druhé třetině jsme trochu doplatili na nováčkovskou daň, že máme méně zkušený mančaft. Vedli jsme o dva góly a psychicky jsme se položili a dostali jsme soupeře do hry. Naše nekázeň, zbytečné fauly, neunesli jsme situaci, soupeř mohl vyhrát. Oceňuji, že to kluci nevzdali a zápas dovedli do vítězného konce aspoň za ty dva body. Jediné, co mi kazilo dojem a na čem jsme se shodli s trenérem i některými hráči Gepardů, že nejslabším článkem byli dnes rozhodčí. Dali nějaký trest, za chvíli ho změnili. To ublížilo kvalitě hokeje z obou stran. Kluci jsou spokojení. Ale viděli jsme, že soupeř má neskutečnou kvalitu, má zkušenosti. Několikrát nás přehrávali a my jsme to museli nahradit bojovností, pohybem, oni nás přehráli nahrávkou. Myslím, že remíza by byla zasloužená a spravedlivá z obou stran. My jsme byli šťastnější a vyhráli jsme na nájezdy. To už byla loterie. Soupeř předvedl fantastický závěr, my jsme vedli o tři branky, ale Gepardi to nevzdali. Vrátili se do zápasu, i když po našich hrubých chybách. To se stává. Cením si dnes nasazení všech kluků na ledě, všichni to odbojovali. My jsme měli širší kádr, šest obránců, dvanáct útočníků. Všichni se tam pak nedostali. Ale každý vzal roli v týmu takovou, kterou jsme mu přidělili. Za mne spokojenost. Fanoušci byli úžasní. Už na rozbruslení bylo hodně lidí. A když jsem se pak koukl na ochozy, tak jsem viděl, že opravdu byly plné. Netroufnu si říct, kolik tam mohlo být lidí. A ani v hledišti nebyl žádný incident. Takže fanoušci mohli říct, že viděli kvalitou utkání druhé ligy. Další derby s Gepardy budeme hrát ještě před Vánoci. Oni budou tentokrát domácí a my jako hosté. Myslím, že to bude v neděli 17. prosince. Ale nemůžeme se soustředit jen na zápasy s Gepardy. Kluci si vítězství asi užijou, ale od zítřka už se musíme soustředit na další zápasy. Jedeme v sobotu do Lomnice a to bude další těžké utkání. Ale každé utkání je těžké, záleží na tom, jak se hráči sejdou. Můžete každého porazit, ale i s každým prohrát.“

hráč HC Jablonec Andreas Kubiny:

„Dnešní zápas byl neskutečný. Hlavně tolik fanoušků. To jsem v Jablonci ještě nezažil. Chtěl bych jim za celý tým poděkovat, protože mladé kluky to hodně podrželo, chtěli hrát čím dál víc a vybojovat to. Oba týmy hrály skvěle a diváci snad už lepší hokej vidět nemohli. Lepší to už být nemohlo. Vyrovnání před koncem, nájezdy, přesilovky, všechno tam bylo. Gepardi to odehráli skvěle. A vyzdvihnout bych chtěl hlavně pana Herdu. Před ním by si každý měl kleknout a říct mu, že je to pan hokejista. V tolika letech a táhne celý tým na svých bedrech. A taky bych chtěl vyzdvihnout našeho gólmana. Chytal nám Robert Leško. Trenér mu dal příležitost, zasloužil si to a dokázal, že na to má. Jsme spokojení, mladí kluci bojovali od začátku do konce. Některé momenty byly náročné, nechybělo handrkování na ledě, ale to k tomuto derby bude patřit. A poděkovat chceme turnovským fanouškům, kteří přijeli, aby nám mohli fandit. Asi se toto derby stane v Jablonci hokejovým svátkem. Za posledních deset let se tady takový hokej nehrál a taková návštěvnost na zimáku určitě nebyla. Další zápas nás čeká v Lomnici. Jedeme tam urvat tři body, zabojujeme, abychom si udělali nějaký náskok. Dneska si ale musí kluci dát po zápase všichni alespoň jedno zdravotní pivko. A ještě bych rád uvedl jeden slogan, který jsme po dnešní výhře vymysleli: v Jablonci je místo jen pro jednu šelmu.“

trenér HC Gepardi Jablonec David Svoboda:

„Přiznám se, i když jsem klidný člověk, měl jsem nervy. V jednu chvíli jsem měl obavu o výsledek, ale, bohudík, jsme se vrátili do zápasu a to bylo fajn. I když jsem musel na kluky trochu hulákat. Tenhle hokej se musel divákům líbit, měl všechno, co má hokejový zápas mít. Byl jsem příjemně překvapený, že to nebylo nijak vyhrocené utkání ani na ledě, ani mezi fanoušky. Dopadlo to, jak to dopadlo, bohužel, vyhrál ten lepší. Ale myslím, že se fanoušci mají v našem podání ještě na co těšit. Už jsem slyšel, že to byl jeden z nejhezčích zápasů na jabloneckém ledě. A další zajímavá poznámka byla: to musí v Jablonci vzniknout dva kluby, aby lidi začali chodit na hokej? Zápas šel až do nájezdů, to už je pak vabank, své sehrají jak nervy, tak dovednost. Je to nespravedlivé, ale tak to v hokeji je. Zápas se hrál v klidu, i když chvílemi docela vyhrocený byl. Za nejslabší jeho články dnes hodnotím rozhodčí. Na tom jsme se shodli i s trenérem soupeře. Věřím, že takové derby ještě nepískali. I proto by se měli na svazu zamyslet, koho a kam delegují. Takové utkání by měli pískat zkušení rozhodčí, kteří nepřipustí diskuzi. Těm dnešním to trochu protékalo mezi prsty. A kdyby se ti kluci na ledě do sebe opravdu pustili, tak by to s tresty bylo asi zajímavé. A my jeden velký máme za sebou a je to pro nás velké ponaučení. Takže rozhodčí bylo dnes to jediné, co mě dojem z hokeje kazilo. Jsem hlavně rád, že jsme se vrátili do zápasu. Budeme se těšit na další zápasy.“