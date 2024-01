V krajském hokejovém přeboru zajížděl tým HC Jablonec na led soupeře. V České Lípě je čekal náruživý soupeř. A hosté také věděli, že musí bodovat. Takže o výsledku 2:3 rozhodly až samostatné nájezdy.

Foto: Josef Březina

Po zápase s Českou Lípou počítal trenér Tomáš Měrtl, že dva body a výhru hráči trochu oslaví. Ale hned jim také připomenul, že od pondělí zase budou pořádně makat. Čeká je další soupeř, tentokrát na domácím ledě. Musí potvrdit výhru nad Českolipskými a ještě prolomit smůlu doma, kde dlouho nevyhráli. Práce to není zrovna málo a už vůbec ne lehká.

"Máme dva, pro nás, zlaté body. Remíza byla zasloužená. Byli jsme šťastnější v nájezdech. Nadstandardní výkon předvedl náš brankář. Ale celý tým dnešní zápas odmakal. Konečně jsme odehráli třetí třetinu bez vyloučení. A konečně jsme hráli tak, jak by to mělo vypadat, aby nám zápas v poslední třetině neutekl. Byl jsem dnes spokojený s kolektivním výkonem, s obětavostí hráčů."

Jablonečtí museli po předchozích opakovaných problémech změnit taktiku a zamyslet se nad tím, co a kde vlastně chtějí hrát. Zabodovat v České Lípě byla povinnost. A ta teď bude pokračovat také v utkání proti Varnsdorfu.

"Asi si to vzali hráči k duši. Byli jsme dnes hladovější po bodech, než soupeř. Naši kluci přišli na to, že to jde. Dneska jsme neměli žádný slabý článek. Nesklopili jsme hlavu a nepolevili jsme v herním stylu, který chceme hrát. A hráli jsme ho od první minuty až do konce. Vydrželi jsme, byli jsme trpěliví a to nám přineslo dva body, které mohou mít pro nás na konci sezóny cenu zlata."

V neděli 21. ledna od 18,15 hodin přivítají Jablonečtí doma Varnsdorf. A že musí vyhrát, to vědí.

"Dneska si to asi kluci oslaví, ale od zítra zase musíme makat. Varnsdorf dnes porazil Frýdlant, takže lehký soupeř to nebude. Ale to není žádný. My jsme doma dlouho nevyhráli, takže výhru potřebujeme."

HC Česká Lípa – HC Vlci Jablonec nad Nisou 2:3 po s.n. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Vomáčka (Vondra), 38. Vomáčka (Vondra, Král) – 14. Hájek (Švík), 32. Jakubec, 60. Jakubec (TS)

HC Česká Lípa: J. Král (R. Andrýsek) — L. Rašín, J. Havel, A. Černý, M. Beránek, J. Žák, A. Fajkus — M. Preussler, L. Krupička, R. Holčák, B. Vomáčka, V. Havel, K. Horák, J. Grešl, P. Vondra, Z. Sameš

HC Vlci Jablonec nad Nisou: R. Leško (P. Krejbich) — J. Šimůnek, V. Zeman, E. Opatřil, V. Duschka, D. Pípa, O. Šíma, T. Tomka, N. Klimov, D. Pilek — V. Šír, F. Berka, R. Švík, O. Dědek, A. Krytinář, R. Kala, J. Hájek, A. Kubíny, P. Daněk, M. Jakubec

Rozhodčí: Michal Kaňkovský — Petr Krejbich, Aleš Touš

Diváci: 128