Drama v závěru, pátý gól do prázdné brány. V dalším kole krajské ligy mužů se na jablonecký tým HC Jablonec usmálo štěstí. A trenér Tomáš Měrtl se konečně mohl radovat. Z varnsdorfského ledu přivezl tři body za vítězství 3:5. A výhru chce potvrdit v dalším zápase doma proti Turnovu.

HC Jablonec | Foto: Josef Březina

"První vítězství zvenku, probíhalo to konečně k mé spokojenosti. Nebyli jsme tak nedisciplinovaní. Měli jsme asi čtyři vyloučené hráče, v tom jsme se hodně zlepšili. Podali jsme bojovný výkon, celý mančaft, nikdo nevyčníval. Kluci hráli to, co jsme si řekli. Nějaké chyby tam byly, ale ty jsou asi vždycky. Zase jsme, díky individuálním chybám, ale dali soupeři šanci vrátit se do zápasu, a to už jsme vedli 2:0. Jsme teď ale chvíli spokojení, jsou to první body zvenku. Začali jsme druhé kolo a dvakrát jsme prohráli. Body už jsme nutně potřebovali. A potřebujeme teď na tuto výhru navázat doma v zápase proti Turnovu. A to bude těžký zápas. Pro nás je každý zápas těžký. A vyhrát i prohrát se dá s každým. Varnsdorf také dnes podal bojovný výkon. Upozorňoval jsem hráče, že to nebude nic jednoduchého. A musím říct, že od gólmana Halamky až po posledního našeho hráče dnes všichni podali kvalitní výkon. Máme mladší, dravější tým. Ale i to má své nevýhody, nepomůžeme si žádnými přesilovkami, v nich máme hodně nepřesností. Na rozdíl od nás zkušenější, starší tým si zase může pomoct nahrávkou. My jsme si to zdramatizovali opět až do poslední minuty a pátou branku jsme dávali do prázdné brány. Ale tentokrát jsem byl spokojený. Ještě bych chtěl, aby v zápase bylo víc střelby. My si chceme pořád nahrávat, pak skončíme v rohu. Nevážíme si situací, jedeme dva na jednoho, dáme si nepřesnou nahrávku… finále nám stále ještě chybí," zhodnotil duel trenér HC Jablonec Tomáš Měrtl.

Na jablonecký led vyjede jeho tým v neděli 26. listopadu v 18,15 proti soupeři z Turnova.