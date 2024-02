Utkání od začátku mělo opravdovou jiskru derby, k čemuž přispěli i fandové obou mužstev. A ta předváděla rychlý důrazný hokej, který určitě vypadal na vyšší soutěž než kraj.

Gepardi od úvodního hvizdu byli přesnější v kombinacích a měli kotouč více na svých hokejkách. Soupeř se to snažil dohánět důrazem a bruslením. A byli to Gepardi, kdo se ujal vedení, když po nahrávce od Maďara skóroval ve čtvrté minutě Šesták. O pět minut později si pak oba hráči role vyměnili a Maďar bekhendovou střelou z velkého překvapil domácího gólmana. Přes řadu dalších možností na obou stranách se už do konce první části skóre utkání nezměnilo.

Z pohledu diváků výborný hokej pokračoval i ve druhé třetině. A byli to opět Gepardi, kdo své šance proměňoval, zatímco hráči HC nenacházeli recept na překonání výborně chytajícího soupeřova brankáře Macourka. A jak přibývaly góly do domácí sítě, přiostřovala se hra a souboje u mantinelů se stávaly tvrdšími. Na konci druhé třetiny pak svítilo na ukazateli skóre 0 : 5. A borci HC měli v kabině o čem přemýšlet.

V poslední třetině pak tvrdost v soubojích gradovala. Na řadu přišlo i několik pěstních výměn názorů a rozhodčí se rozhodně nenudili. Domácí HC přece jen dokázali vstřelit Mendlem branku, Gepardi ale odpověděli dalšími dvěma góly k nemalé radosti „kotle“ jejich fanoušků. Ti vhodili na led konfety a gumové balonky, takže se muselo čekat, až se hrací plocha uklidí. Teprve pak se utkání dohrálo. A sedmička byla šťastným číslem pro Gepardy. V prestižním duelu s Jabloneckými vyhráli 7:1.

Fandové po závěrečném hvizdu rozhodčího připravili Gepardům náležité ovace. A už se těší na souboje v play off. V něm se Gepardi utkají s celkem České Lípy. Souboje začínají na ledě České Lípy.

Zápas měl ale ještě dohru před stadionem. Hlavní pořadatel, v obavě před gradujícími oslavami fandů, povolal městskou policii. A před zimák za pár minut dorazilo několik hlídek městské i státní policie. A mezi odcházející fandy to vneslo trochu napětí. Všechno se ale obešlo bez incidentů a problémů. Oba tábory fandů se v klidu rozešly. A ti, kteří fandí smečce Gepardů, už vyhlíží duel s Českou Lípou.

"Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Trápili jsme se v koncovce. Soupeř byl po celý zápas lepší, měl hru ve své režii. Naše koncovka byla slabá, bez důrazu, jako když vystřelí mladší žák. Měli jsme víc šancí v první třetině, ale soupeřův gólman to s přehledem chytal. Gepardi, když vystřelili, tak to trefili dvakrát a bylo to po první třetině 0:2. Náš mančaft se už nachází ve stavu, kdy hráči mají hlavy dole. Už neměli o co hrát. Protrpěli jsme si to až do konce, na víc jsme asi v této sezóně neměli. Play off jsme si neprohráli ve Frýdlantě, ale zbytečnými ztrátami bodů ve třetích třetinách. A bylo jich dost za tu sezónu. Konec jsme nezvládli jak herně, tak výsledkově. A z toho jsem zklamaný. Na konci došlo k nějakým šarvátkám na ledě, za mne úplně zbytečných. Ale hráči jsou už podráždění. Pak stačí málo a je z toho bitka na ledě. U některých borců nervy pracovaly hodně a moc to nedávali. Ale ovládat se, to je v hokeji umění. A dělá to hokejistu hokejistou. Uvidíme, co bude dál. Pro nás soutěž už skončila," komentoval poslední zápas sezóny trenér HC Jablonec Tomáš Měrtl.

TJ HC Jablonec : HC Gepardi Jablonec 1 : 7 (0 : 2, 0 : 3, 1 : 2)



Branky: 53. Mendl (Švík) – 4. Šesták (Maďar), 9. Maďar (Šesták), 27. Šesták (Maďar, Peřina), 33. Starý (Tomíček), 40. Pavlů (Charvát, Šesták), 56. Kapička, 58. Várady (Tomíček)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: P. Krejbich (M. Halamka) — J. Šimůnek, E. Opatřil, V. Duschka, D. Pilek, D. Pípa — J. Šimůnek, R. Švík, R. Kulda, F. Berka, A. Krytinář, R. Kala, J. Hájek, V. Mendl, P. Daněk, V. Šír

HC Gepardi Jablonec: F. Macourek (J. Tomíček) — A. Starý, A. Charvát, J. Bureš, D. Várady, M. Pavlů, A. Nebuželský, M. Urban — V. Tomíček, P. Bitman, P. Maďar, M. Pabiška, M. Šorejs, J. Peřina, D. Špaček, M. Kapička, J. Šesták