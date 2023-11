Hokejisté České Lípy byli dalším soupeřem jabloneckého HC v krajské lize mužů. Jablonečtí hokejisté chtěli na domácím ledě bodovat, byli to ale hosté, kdo měl od počátku mírnou převahu. A tu si ponechali až do závěrečného hvizdu rozhodčího za stavu 3:4.

HC Jablonec - Česká Lípa | Video: Josef Březina

Převahu dokázali českolipští hokejisté proměnit v branku už v páté minutě zápasu díky přesné střele z hokejky Havla.

Domácí borci se sice snažili o vyrovnání, v koncovce jim ale scházelo více klidu. Podobný obraz hry přinesla i druhá třetina. Nejprve se ve třicáté minutě podařilo domácím vyrovnat, když se v přesilovce přesně trefil Duschka. Jenže před koncem druhé části hry hosté opět skórovali a za stavu 1:2 začínala třetí třetina.

Na ledě stoupala nervozita, přibylo tvrdosti a trestná lavička byla více obsazena hostujícími hokejisty. Domácí ale výhody přesilové hry využít nedokázali. Ani opakované přesilovky 5 na 3, když hosté měli na pět minut vyloučeného Vomáčku. To Lípa si s přesilovkou poradila lépe a v 52. minutě navýšila vedení. Zápas pak spěl k dramatickému závěru.

Domácí se snažili dostat soupeře pod tlak a naději na vyrovnání vykřesal v 58. minutě Kubíny. Domácí trenér Měrtl si vzal oddechový čas a následovala hra šesti proti čtyřem. V té se ale podařilo hostujícímu Černému v čase 59:22 trefit „lobem“ prázdnou domácí branku – 2:4! To však ještě nebyl konec závěrečného dramatu. Na hodinách svítil čas 59:45 a Dědek snížil na rozdíl jedné branky! Jenže následujících patnáct vteřin již na zvrat domácím nestačily síly, a tak si Česká Lípa odvezla z Jablonce tři body.

Špaček: Bylo to fyzicky náročné derby. Ale doufám, že příště budeme lepší my

Trenér Jablonce Tomáš Měrtl: „Byl to zápas neproměněných přesilovek. Hráli jsme čtyřikrát pět na tři ve výhodě. Lípa měla taky několik přesilovek. Našich třicet trestných minut je hrozně moc, dělali jsme žákovské fauly. A taky se trápíme s koncovkou. Na góly se nadřeme. Před zápasem jsme si to říkali, nemůžeme se vymlouvat. Soupeř měl taky hodně vyloučených. U nás je to pořád velká nedisciplinovanost, hloupé fauly. Když Lípa dala v přesilovce na 3:1, my jsme snížili ze samostatného nájezdu na 3:2. Šli jsme do rizika. Odvolali jsme brankáře. Jejich hráč ale z rohu, vzduchem, trefil naši prázdnou bránu. I za stavu 4:2 to ale naši kluci nevzdali. Dali kontaktní gól na 4:3. Ale do vyrovnání zbývalo už jen šestnáct vteřin. Soupeř si výsledek zkušeně pohlídal. Kluky chválím za konec zápasu, že to nevzdali a bojovali. Ale s těmi fauly jsem hodně nespokojený. Některé situace ale řeší jak zkušení naši hráči, tak ti mladí, nešťastně. A když nedáme gól v přesilovce 5:3, tak nemůžeme vyhrát. A půl zápasu ve čtyřech nebo ve třech taky nemůžeme hrát. Mluvíme o tom, domluvíme se, že si budeme dávat na fauly pozor. A pak skočí na led v šesti… Nepohlídají si to a na střídačce se nedokážou domluvit, i když dopředu věděli, kdo tam má jít. Možná je to přemotivovanost. Stále nás trápí koncovka a disciplína. Další utkání hrajeme v neděli 19. listopadu odpoledne ve Varnsdorfu. To je další těžký soupeř. Musíme už taky začít bodovat venku. Takže ve Varnsdorfu chceme udělat tři body. Teď jsme ztratili domácí neporazitelnost. Pro nás je každý zápas těžký. Krajská soutěž má svoji kvalitu, to už nám otevřelo oči. Některé týmy spolu hrají osm, deset let. Jsou na sebe zvyklí, hrají zkušeně. My máme mladé mužstvo, za pár let už to taky bude jen dobrý. Teď pykáme za každou chybu. Ale sezóna je ještě dlouhá. Musíme jít zápas od zápasu, abychom se dostali do play off. A tam už se může stát cokoliv. Teď chceme přivézt tři body z Varnsdorfu.“

HC Jablonec nad Nisou - HC Česká Lípa 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Branky: 31. Duschka (Mendl,Tomka), 58. Kubíny (Dědek), 60. Dědek (Pilek) - 5. Havel (Vomáčka), 39. Holčák, 52. Vondra (Keránek), 60. Černý