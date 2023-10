Hokejisté TJ HC Jablonec cestovali k dalšímu utkání krajské ligy mužů na led Turnova, vedoucího celku soutěže, s cílem favorita potrápit a urvat nějaký ten bod. Jenže hosté nevstoupili do zápasu vůbec dobře. Už po osmi vteřinách utkání prohrávali 1 : 0.

Turnov - Jablonec | Video: Josef Březina

A aby toho nebylo málo, za minutu a půl inkasovali podruhé. Na branky úrodný úvod utkání přinesl další gól minutu poté. To se trefili hosté. Po třech minutách zápasu tak více než dvě stovky diváků viděly tři góly.

Jablonečtí hokejisté se snažili skóre vyrovnat, přišlo ale vyloučení a v oslabení inkasovali po třetí. A přestože opticky byla hra vyrovnaná a hrál se rušný hokej „nahoru – dolu„ tahal jablonecký brankář Halamka do konce první části hry kotouč ze své sítě ještě dvakrát. Hrozivě vypadající skóre Jablonečtí mírně korigovali ve druhé třetině, kterou vyhráli 3 : 2 a zdálo se, že, když se domácí dostanou pod tlak, tak chybují. A rozdíl tří branek se s nástupem do poslední třetiny nezdál být pro hosty nedostižný.

Turnov se vrátil ke své hře a na rozdíl od svého soupeře šance proměňoval. V čase 50:03 se pak domácí fandové dočkali „desítky“ na kontě soupeře a střelecké hody domácích ještě dokončila střela Křepelky, po které svítila na ukazateli na straně domácích 11. Konečnou úpravu výsledku utkání pak udělal hostující Berka a zápas tak skončil jasným vítězstvím domácích 11 : 5, přestože se dění na ledě jevilo celkem vyrovnaně a hosté si takový „nářez“ asi nezasloužili.

Trenér HC Jablonec Tomáš Měrtl:

„V posledních zápasech nás sužuje marodka. Dneska ještě přibyli další dva zranění hráči. Dostali jsme rychle gól už za osm vteřin, ale to se stává. Pak jsme si vytvořili tlak, ale nevyužili jsme naše šance. Dali nám z protiútoku na 2:1. Ale pořád jsme věřili, že se s nimi dá hrát. Mysleli jsme, že se trochu nadechneme, že tam něco spadne, ale soupeř nás zase potrestal, zaspali jsme druhou půlku první třetiny. Šli jsme do kabin za stavu 5:1. Ve druhé jsme stav zkorigovali na 7:4. Ještě jsem věřil, že se s tím dá něco udělat. Ale dohrávali jsme zápas na deset lidech. Klukům pak už došly síly, kupily se chyby, hlava se už nedokáže v takové situaci tak soustředit, pracují nervy, soupeř byl na koni. Na to, že to je krajský přebor, byla na zápase velmi příjemná divácká kulisa. Pro diváky to mohlo být hezké utkání, viděli šestnáct gólů. Bohužel, my jedeme domů bez bodů. Ale důležité je, aby se teď dali hráči dohromady a příští týden jsme mohli nastoupit proti Jičínu. Sezóna je dlouhá. Je potřeba brát v úvahu to, že kluci musí taky chodit do práce nebo do školy. Ale to mají všechny týmy v krajské soutěži stejné, na to se nevymlouváme. Úroveň kraje mě překvapila. Hra není tak svázaná taktikou, padá hodně gólů, na ledě hrají šikovní, mladí hráči, kteří se nedostali do druhé ligy. Pak ti zkušení, kteří si druhou ligu odehráli, někteří možná i první. Je to vyvážená soutěž, úroveň má. Ale hráči mají ještě svoje další povinnosti, to je potřeba respektovat. Jiná je i kvalita rozhodčích. Můj názor je: jaká soutěž, taková kvalita rozhodčích. Ale taky se to musí někde naučit. Každý hraje proto, že má hokej hrát. A proto, aby se vítězilo.“

Hráč Roman Švík:

„Myslím, že herně to bylo vyrovnané utkání. My jsme trochu zaspali úvod. Hned jsme prohrávali 1:0, takže pro nás to byl těžký začátek. Doháněli jsme to, ale nedohnali. Máme velkou marodku, hráli jsme jen na dvě lajny. Ve třetí třetině už nám docházely síly. Máme ale dobrou partu, řekli jsme si, co je potřeba udělat a že se musíme soustředit na další zápas, ve kterém hrajeme s Jičínem. Důležité bude, aby se marodi uzdravili a trochu se na nás usmálo štěstí.“

HC Turnov 1931 : TJ HC Jablonec n. N. 11: 5 (5:1,2:3,4:1)

Branky:

HC Turnov: 1. Liška (Zákoutský,Křepelka), 2. Miškovský (Starosta), 5. Zákoutský (Miškovský), 18. Křepelka (Maděra ,Suska), 19. Kožárik (Maděra,Suska) , 23. Liška (Křepelka, Nikolič), 36. Miškovský ( Maděra Suska), 45. Vaníček ( Zákoutský), 48. Křepelka (Starosta, Kožárik), 51. Křepelka (Hloušek, Starosta), 52. Křepelka (Suska, Maděra)

HC Jablonec: 3. Kubíny (Pilek), 24. Berka , 37. Kubíny (Švík), 39. Hájek (Kubíny , Mendl), 59. Berka (Daněk)