„Dostali jsme se do vedení 4:0 a konec zápasu jsme nezvládli. Dostali jsme domácí na koně po našich individuálních hrubých chybách. Soupeř po dvou třetinách snížil na 4:2 a ve třetí třetině nás rozhodčí poslal do třech díky faulům. Soupeř srovnal na 4:4. Ke konci jsme ještě měli štěstí, dvakrát nám tam zvonily tyče. Nevyužili jsme přesilovku 5:3, tak jsme nemohli vyhrát. Jsou to hrubé chyby i zkušených hráčů, stále se to opakuje. Zbytečně si hrajeme s kotoučem, soupeř nám ho sebere a dá nám gól. Měli jsme zápas dobře rozehraný, mohli jsme z Jičína odvézt tři body. Soupeře jsme zbytečně vrátili do zápasu a my jsme naopak už přestali hrát a čekali jsme jen, co s námi domácí provedou. O víkendu 10. prosince hrajeme doma s Frýdlantem.“

Jablonečtí bojovali jako smečka. I přes prohru šlapali Turnovu slušně na paty

HC Jičín – HC Jablonec 5:4 (0:1, 2:3, 2:0 – 1:0) po prodl.

Branky a nahrávky: 29. Krejčík (Žalud, Kloutvor), 38. Sedmík (Kysela), 42. Kysela (Žďárský), 47. Krejčík (Průšek, Žalud), 64. Kloutvor (Kysela) – 20. Švík (Jakubec), 21. Krytinář (Berka), 22. Kulda (Mendl, Kubíny), 28. Mendl (Šimůnek)

HC Autocentrum Jičín: L. Beneš (P. Svoboda) — D. Marček, P. Mikolášek, O. Žalud, D. Pekárek, A. Řeháček, J. Richter — L. Kloutvor, M. Průšek, P. Kysela, V. Sedmík, L. Kollman, M. Žďárský, E. Dvořák, M. Krejčík, P. Vajsejtl

HC Vlci Jablonec nad Nisou: M. Halamka (D. Pech) — J. Šimůnek, V. Zeman, V. Duschka, D. Pípa, D. Pilek, O. Šíma, M. Jakubec — A. Kubíny, R. Švík, T. Jakubec, R. Kulda, E. Opatřil, F. Berka, A. Krytinář, R. Kala, J. Hájek, V. Mendl, J. Šimůnek, V. Šír

Rozhodčí: Michal Kaňkovský — Jakub Serbus, Štěpán Boček

Diváci: 135