Dorost HC Jablonec bojoval o postup do druhé nejvyšší dorostenecké soutěže. Na Vlky ale nečekalo nic snadného, ze čtyř týmů v kvalifikaci postupují do vyšší soutěže jen dva nejlepší.

Vlci dorost | Foto: Josef Březina

Výsledky zápasů ovšem start ve vyšší soutěži nepřinesly. Potvrdil to trenér Jan Šuráň, který Vlky z lavičky hlasitě pobízel a motivoval k výhře. Na ledě se s přibývajícím počtem branek odehrávaly tvrdé souboje. „Už ve středu se nám zranili čtyři hráči. Musel jsem do hry poslat mladší kluky z nižší kategorie. A tak už jsme pak jen zápas dohrávali.“ Vlci nepostupují, mezi ty nejlepší se nakonec neprobojovali, protože i nedělní zápas s Baníkem Sokolov prohráli. Určitě to ale v historii jablonecké hokejové mládeže dotáhli hodně daleko a smutní kvůli svým výkonům být nemusí. „Finále hrálo přibližně ze stovky týmů pouze deset nejlepších. To je moc hezký výsledek našich kluků. I když jsme v závěru neuspěli v baráži, máme velmi silný tým už jen tím, že se probojoval mezi desítku nejlepších,“ říká šéftrenér a zdůrazňuje: “Možnost zahrát si v příští sezóně druhou nejvyšší dorosteneckou ligu by bylo určitě velkou motivací i pro další šikovné hokejisty. Věřím, že příště nám to vyjde.“