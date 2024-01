Po vánoční pauze vyjel na led domácí tým HC Jablonec. V krajském přeboru Libereckého kraje potřebuje získávat body jak doma, tak venku. V zápase proti Lomnici (3:5) ale na okamžik situaci podcenil. A tři důležité body si soupeři odvezli.

HC Jablonec - HC Lomnice | Video: Josef Březina

Lomnice v minulém kole vyhrála ve Frýdlantě a bylo jasné, že jablonecké borce čeká těžký zápas. Vykročili však do něj více než dobře a v jedenácté minutě již vedli 2 : 0. Vedení jim ale dlouho nevydrželo a po chybách v obranné činnosti bylo do konce prvního dějství vyrovnáno.

Od druhé třetiny se tedy začínalo znovu a na ledě přibylo tvrdých soubojů na úkor přesnosti. V této bitvě to byli domácí, kteří strhli opět vedení na svoji stranu. S jednobrankovým náskokem tak nastupovali do posledního dějství a samozřejmě také s nadějí zápas dotáhnout do vítězného konce. Jenže hosté byli šťastnější a přesnější v koncovce, po dvou trefách Maťátka otočili skóre. A když pak domácí dvě minuty před koncem odvolali brankáře, byl to opět Maťátko, který střelou do prázdné branky pečetil vítězství hostí.

Trenér Jablonce Tomáš Měrtl:

„Začali jsme tak, jako jsme na konci roku končili. Opět jsme nezvládli třetí třetinu. Ale dneska bych viděl problém trochu dřív. V první třetině jsme vedli 2:0. Pak jsme po individuální chybě dostali na 2:1 a za deset vteřin hosté vyrovnali na 2:2. A tím se dostali na koně. Zkusili jsme hráče namotivovat, všichni hlavy dole. Ale druhou třetinu jsme vyhráli 1:0. Chtěli jsme na všechny nepovedené třetiny v téhle sezóně, kdy vedeme o gól, dva a pak to ve třetí třetině nedáme, už konečně zapomenout. Když jsme po další chybě dostali až na 4:2, tak to už bylo hodně těžké, abychom to uhráli. V takové situaci si pak přestaneme věřit, odskakuje nám to. Vůbec netuším, co pro to udělat. Dnes jsme špatné utkání neodehráli, byli jsme lepším týmem než soupeř, měli jsme víc šancí. Ale na gól se nadřeme. Soupeř nás z každé naší chyby potrestal. Nula bodů, kluci jsou zklamaní, mě to taky štve. Doma jsme chtěli udělat body. Prohrát třetinu 3:0 je hodně a je to špatně. Po zápase jsem udělal jen krátké hodnocení. Nebyla na to atmosféra a nálada. Hráči si chyby uvědomují. Byli jsme dneska blízko k bodům, ale, bohužel. Za stavu 2:0 jsme si asi mysleli, že už to půjde samo. Na třicet vteřin jsme ovšem vypadli ze hry. Lomnice srovnala a v tom okamžiku se lámal chleba víc, než v té třetí třetině. My nesmíme podcenit žádný kotouč. A to nezvládáme a stojí nás to body. A kluky to psychicky sráží. Příště jedeme do České Lípy, tam to nebude nic jednoduchého. Ale pro nás už nebude žádný zápas jednoduchý.“

TJ HC Jablonec : Lomnice nad Popelkou 3 : 5 (2 : 2, 1 : 0, 0 : 3)

Branky: 9. Švík (Jakubec), 11. Kulda (Šimůnek), 27. Kubiny (Zeman, Daněk) - 16. Lemfeld (Kotyk) , 16. Rydval (Račko, Martinec) , 48. Maťátko (Čakajík), 52. Maťátko (Račko, Mizera) , 59. Maťátko