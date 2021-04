Středeční odpoledne se v liberecké Home Credit Areně neslo v rušném duchu. Ke hlavnímu vstupu průběžně přicházeli návštěvníci, aby se zařadili do fronty, která ale nebyla na vstupenky. Na jejím začátku na ně čekali laboranti, aby jim provedli PCR test. Jeho negativní výsledek jim totiž umožní vstup na třetí a čtvrtý finálový zápas hokejové extraligy mezi domácím Libercem a hostujícím Třincem tento čtvrtek a pátek. Oba kluby dostaly od ministerstva zdravotnictví výjimku, díky níž se na zápas z tribuny podívá celkem 300 jejich fanoušků.

Mezi prvními dorazila na místo skalní fanynka a majitelka permanentky Kateřina z Liberce, pro kterou je sledování zápasu naživo prioritou. „Nemohla jsem si tuhle příležitost ujít i za cenu vstupenky,“ zdůraznila. Vstupenka stála 800 korun, což odpovídá nákladům na provedení jednoho PCR testu, které bylo v ceně.

„V případě pozitivního výsledku testu nebude fanoušek na utkání vpuštěn a bude mu vráceno vstupné v plné výši,“ upřesnil mluvčí a PR manager libereckých Bílých Tygrů Martin Kadlec.

Otestovat se vyrazil i Václav Jonáš, pro kterého to bude první zápas v této sezóně, kdy bude fandit v hledišti. „Když byla ta možnost na začátku, byl jsem nemocný. A pak přišla epidemie koronaviru, která mě už připravila o tři kamarády,“ svěřil se hokejový nadšenec.

Zápasy hokejové extraligy se doposud stejně jako další sportovní akce konaly bez přítomnosti fanoušků s ohledem na epidemickou situaci v České republice. Liberec se snažil získat výjimku už pro semifinále play-off, se žádostí ale neuspěl. Tentokrát se na žádosti podílela i Národní sportovní agentura. Napodruhé to vyšlo.

Na každý zápas se tak dostane 300 fanoušků. „Jednu vstupenku jsem nakoupil přes permanentku a druhou ve volném prodeji, abych mohl jít na oba zápasy. První den jsem netrpělivě čekal u počítače na spuštění prodeje, aby se na mě dostalo,“ přiblížil Jan Běhůnek, kterému testování nijak nevadí.

Liberečtí hokejisté aktuálně ve finále prohrávají 0:2 na zápasy, nicméně teď budou mít výhodu domácího ledu. V hledišti bude na hokejisty v klíčových zápasech čekat několik desítek fanoušků, kteří je podpoří a vlijí jim energii do žil. Těší se na ně i liberecký útočník Michal Bulíř.

„Jsem jednoznačně moc rád za to, že na zápas už může přijít alespoň pár stovek diváků. Fanoušci jsou určitě natěšení, co tak čtu, a i to málo pro nás může být velkou podporou,“ podotkl.

Klub nejdříve umožnil zakoupit si vstupenky pouze na jeden ze zápasů fanouškům z řad majitelů permanentních a klubových vstupenek. Místa, která nebyla prodána během první vlny předkupního práva pro majitele permanentek a klubových karet, šla do volného prodeje. Tak vstupenku získala i slečna Kristýna. „Testování mi nevadí, já chci hlavně na hokej a alespoň částečně si užít atmosféru,“ řekla natěšená fanynka.