HC Gepardi Jablonec : HC Česká Lípa 8 : 6 (4 : 2, 3 : 3 , 1 : 1)

V prvním utkání Krajské ligy mužů Libereckého kraje se domácí Gepardi utkali s celkem České Lípy. Ta přijela do Jablonce s mladým týmem. Soupeř od úvodu utkání výborně bruslil a dostal domácí pod mírný tlak. Zdálo se, že Gepardi, kteří vlivem zranění a jiných povinností hráčů nastoupili v okleštěné sestavě, nebudou na mladíky z Lípy stačit. Jenže,, zatím co hosté dobře bruslili, Tomíčka v brance Gepardů v úvodu utkání překonat nedokázali.

Gepardi naopak své šance proměňovali. V rychlém sledu mezi pátou a osmou minutou třikrát skórovali, a to se nakonec ukázalo jako rozhodující chvíle zápasu. Hosté se třemi obdrženými brankami ale nedali zlomit a v jedenácté minutě snížili.

Jablonečtí před slušnou diváckou kulisou přidali další gól, ale hosté do konce první části dokázali snížit na rozdíl dvou branek.

Úvod druhé třetiny pak patřil Českolipským a ti dokázali dvěma trefami vyrovnat. Jejich radost ale bleskově zchladila trefa Patrika Maďara ještě ve stejné minutě a Gepardi opět vedli. A nejen to, přidali další branku a bylo to opět o dva góly. A historie se opakovala. Hosté snížili, domácí zvýšili zase na rozdíl dvou gólů. To již v domácí brance vystřídal Tomíčka, který svůj tým několikrát podržel, Macourek. A hned musel vytáhnout pár pěkných a těžkých zákroků. Dvoubrankový náskok si pak domácí vzali i do poslední části hry a obětavou, i když někdy zbytečně složitou hrou, si svůj náskok udrželi. Oba týmy pak ještě přidaly po jedné brance. Gepardi pak bez úhony přežili i závěrečný tlak, když hosté sáhli ke hře bez gólmana a bránilo, díky vyloučení, pouze trio domácích. Gepardi tak zahájili sezonu vítězně a na řadu přišla i „děkovačka“ spokojeným fanouškům. Ti viděli opravdovou hokejovou přestřelku a návštěvy zimního stadionu nemuseli litovat, naopak.

Na pěkném utkání pak zanechalo trochu stín někdy nepřesné pískání sudích.

"Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, protože jsme neměli k dispozici ani kompletní tři pětky. A soupeř hodně dobře bruslil, tak byla otázka, jak to kluci zvládnou fyzicky. Zvládli a ubojovali to, když dobře zachytali oba naši gólmani. Výsledkově jsme navázali na minulou sezonu, kdy v našich zápasech padalo hodně branek a výsledky byly trochu divoké, tak jako ten dnešní. Milým překvapením byla dost velká návštěva, fandové se asi v tom horku na hokej těšili," řekl k utkání vedoucí týmu Josef Březina.

Branky domácích: 6. 8., 14. min. Herda, 7, 36. 48. Tomíček V., 27., 29. Maďar

Branky hostí: 11. Grešl, 19. Vomáčka, 26. Havel, 27. Vomáčka, 33.Kredl, 45. Vondra