Tvrdý trénink pod vedením zkušeného hráče a trenéra Tomáše Plíhala absolvují v těchto dnech několikrát v týdnu jablonečtí Vlci.

Ty čekají opět boje ve druhé lize. A chtějí se vrátit tam, kde je byli jejich fanoušci zvyklí vídat, a to v horních patrech tabulky mezi těmi nejlepšími týmy.



START SE JIM POVEDL

K přípravě Tomáš Plíhal uvedl: „Tréninky probíhají velice dobře. Přišli všichni, se kterými jsme se domluvili. Hned první trénink byl kvalitní. Ale v hale bylo nezvykle teplo,“ okomentoval úvodní setkání vlčí smečky na ledě Tomáš Plíhal.

Složení týmu, který bude mít hrající trenér k dispozici, vidí optimisticky. „Když si všechno sedne tak, jak plánujeme, tak bychom se měli vrátit na posty, kde byli Vlcizvyklí hrát. A že se tam dostat chceme, o tom není pochyb,“ zdůraznil zkušený hokejista.

Potvrdil, že ještě probíhá jednání se sousedními ligovými kluby, jako je třeba Vrchlabí nebo Benátky nad Jizerou, aby sestavu případně doladili posilou z těchto klubů. „Pokud by měli zájem o střídavé starty a bylo by to pro ně dosažitelné, například z Benátek, budeme s nimi jednat. Ostatní prvoligové týmy ale kontaktovat nebudeme, to už je na dojíždění velmi náročné,“ uvedl Tomáš Plíhal.



VYUŽIJE DOBRÉ JUNIORY

Pro hráče, kteří musí vedle hokeje plnit i další pracovní a rodinné povinnosti nastává náročné období. „Trénujeme v pondělí, úterý a ve středu. Tento týden ve čtvrtek hrajeme první přípravné utkání proti Dvoru Králové. Začátek je v 18 hodin. Víkend mají hráči volno. Ale od příštího týdne už budeme mít zápasy ve čtvrtek i v sobotu. Takže jim moc volného času nezbude,“ uvedl k tréninkovému a hernímu plánu kouč.

A šanci mezi nimi mohou dostat také junioři. Po několika sezónách, kdy Jablonec neměl juniorský tým, letos opět vyjeli na led a jsou v plné přípravě na soutěž, která jim také začne za několik týdnů. A právě ti nejšikovnější mohou dostat šanci i u A týmu. Nejen trenér Tomáš Plíhal, ale hlavně kouč juniorů Vítězslav Jankových budou jejich výkony bedlivě sledovat a vybírat ty nejlepší.



KDO VLKY NOVĚ POSÍLÍ

Tomáš Brokeš už v dresu Vlků toho zažil opravdu hodně. Minulý rok se však rozhodl strávit v dalekém Rhodosu. A teď opět oblékne dres Vlků. Jablonecký odchovanec zde odehraje již svou třináctou sezónu.

Do Vlčí smečky přichází brankář Michal Krofta. Spolu s Jakubem Jelínkem utvoří brankářskou dvojku na příští sezónu. „Hledali jsme spolehlivého brankáře, který by doplnil náš tým a vytvořil dobrou dvojici se stávajícím brankářem Jelínkem,“ řekl prezident Pavel Klámrt. “Michal to splňuje na sto procent. Brankářské pokrytí A týmu máme vyřešené. V juniorech máme ještě dva velmi talentované mladičké brankáře Krále s Lankem. Jsou skvělou perspektivou do budoucna,“ informoval Pavel Klámrt.



HRÁL V REPRE DO 17 LET

Další posila přijde z Mladé Boleslavi David Jirásek. Během svého hokejového mládí prošel všemi mládežnickými kategoriemi a zahrál si i v národním dresu reprezentace ČR do 17 let.

Poté následovalo krátké angažmá v druholigovém Nymburku a minulou sezonu strávil v dresu Trutnova a Dvora Králové.



Z LIBERCE DO FRANCIE

Vlčí smečka se rozroste o další posilu. Po Brokešovi, Kroftovi se do týmu vrací obránce Tomáš Mrkvička. Do mladého kádru tak přibude další velmi zkušený hráč. Mrkvička hokejově vyrůstal v Liberci, pyšní se starty za prvoligovou Duklu Jihlava, Benátky nad Jizerou či francouzský Cholet nebo Courbevoie. V nové sezóně bude patřit do vlčí smečky.

KDY NA PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY?

čtvrtek 2O. srpna Dvůr Králové

čtvrtek 27. srpna HC BAC Trutnov

čtvrtek 3. září HC Medvědi Děčín

Hraje se od 18 hod.

Vstupné je zdarma!