Jablonec n. N. – Otazníky visí nad provozem jabloneckého zimního stadionu a nástupem mládeže a dospělých hráčů HC Vlci na led. Odpověď na otázku, kdy budou mít led k dispozici, dal náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek. Tématem rozhovoru nebyl ale jen zimní stadion, ale také financování a úspory v dalších sportovních zařízeních, které jsou v majetku města a ke kterým, díky pandemii koronaviru, musí dojít.



Kdy vyjedou nejen hokejisté, ale i veřejnost na led?

Zatím na tuto otázku nedokážu přesně odpovědět, protože jsem již několikrát jednal se zástupci HC Vlci Jablonec, kterým stadion pronajímá městská společnost Sport s.r.o. Nechal jsem si vypracovat situace hokejové přípravy, když bychom zaledovali později, než bývalo zvykem. Co by to znamenalo z hlediska jak nákladů, tak zajištění přípravy jednotlivých týmů. Ty byly předloženy radním města pro rozhodování.



Město tedy hledá způsoby, jak ve svých zařízeních, které spravuje jeho organizace, Sport s.r.o. ušetřit. Příčinou je pandemie koronaviru?

Ano, určitě, sportoviště ztratila v době pandemie své příjmy. A město chce po jejich správci, kterým je Jan Ulmann, aby hledal možnosti úspor. A pokud je nelze najít jakousi harmonickou cestou, je potřeba přistoupit i na omezení provozu.



Jaká sportoviště patří městu, tedy pod Sport s.r.o.?

Jsou to ta, která velmi často využívá jablonecká veřejnost, zimní stadion, bazén, atletická hala na Střelnici a městská sportovní hala u přehrady. Všechna jsou pro město vysoce nákladná. Ale je logické, že jako statutární město chceme pro veřejnost tato sportoviště spravovat a je naší povinností do nich peníze investovat. Obyvatelé Jablonce by měli mít možnost kvalitně sportovat a trávit svůj volný čas.



Musí si tato zařízení také na svoji činnost něco vydělat?

Ano, mají své příjmy, například u hokejového stadionu jsou to finance z pronájmu například hobby hráčům, v bazénu je to vstupné apod. Ale náklady na provoz těchto sportovišť jsou daleko vyšší. Snad jedině městská sportovní hala má vyrovnanější příjmy a výdaje, i když nelze říci, že je výdělečná. To ovšem u sportovišť v majetku města nelze předpokládat.



Kde a jak mají začít šetřit?

Například u plaveckého bazénu jednatel navrhl omezení provozu. Již nyní je bazén otevřen od 8 do 20 hodin. Důvod je jednoduchý, zkrácení provozní doby podle jeho analýzy znamenalo úsporu mzdových i provozních prostředků. S dalšími, hlavně s hokejovým klubem teď aktuálně jednám.



S úsporami dojde i k propouštění zaměstnanců těchto městských zařízení?

Dotkne se to nejdříve osob zaměstnaných na dohodu. Ale nejde jen o sport, stejné to bude i v kultuře, třeba v Městském divadle nebo Eurocentru. Kmenových pracovníků se propouštění prozatím nedotkla, ale vše závisí na ředitelích a jednatelích společností, ti řeší personální stránku.Mimo to bude záležet na tom, jak velkou částku se město rozhodne ušetřit. Nelze definitivně říct, že by nemohlo k nějakému propouštění dojít. Budeme se ale snažit, aby takových případů bylo co nejméně nebo žádné.



Aktuálně řešíte hlavně zimní stadion. Jakou částkou dotuje město jeho provoz?

Od jednatele Sportu s.r.o. jsem obdržel informaci, že zaledování jako takové bez vedlejších nákladů a udržování ledu po celou sezónu stojí více než 5 milionů ročně. Samozřejmě i na zimním stadionu záleží na počasí, od kterého se odvíjí náročnost ledování. Původní termín zaledování byl 7. srpna. Předložená analýza ukázala, že při zaledování v září ušetří za nezaledovaný srpen město 350 tisíc korun v rozpočtu Sportu s.r.o. Od HC jsem dostal rozpočet případné přípravy na jiných stadionech, která 350 tisíc uspořených za srpen hodně převyšuje. Tuto informaci ode mne dostali všichni radní s tím, abychom co nejdříve dali všem uživatelům zimního stadionu vědět, jaké bude rozhodnutí. Pokud se radní nedohodnou na zaledování v průběhu srpna, pak bude sportovní příprava hokejistů omezena a musela by proběhnout jinak, než bylo zvykem.



Ve hře je příprava 300 mládežníků na soutěže, A týmu na II. ligu. Chtějí mít co nejlepší výsledky, reprezentují město. Myslí na to radní?

K přípravě by museli hledat jiná řešení, ne od srpna trénovat na ledě. V Turnově dělají led také až v září. Jezdit je možné do Liberce. I když je otázkou, zda má kapacitu i pro naše hokejisty. To je třeba případně řešit.

Začíná se ale proslýchat, že hokej a nejen dospělý, v případě, že nebude led začátkem srpna, asi skončí…

To je, podle mne, trochu ukvapené řešení. Umím si u hokeje představit delší suchou přípravu, hlavně u mládeže. Mimo hokejistů však v srpnu na našem zimním stadionu probíhají i kempy malých hokejistů. Ty by nebylo možné uskutečnit. I pro hráče II. ligy by konec srpna nebyl ideální. Chlapi na led před začátkem soutěže musí dřív než jeden nebo dva týdny. A aby jezdili trénovat třeba do Prahy nebo jinam, to je pro ně zřejmě nereálné jak z důvodů finančních, tak časových. Od HC jsem dostal rozpis tréninků v srpnu, které čítají asi dvě stě hodin. A když by jezdili na jiný stadion, tak by jen doprava a pronájem zvoleného stadionu stála 850 tisíc korun. Tady by nejspíše přišel požadavek na město, aby velkou část nákladů uhradilo. Proto je to v současné době aktuální záležitost, kterou společně řešíme. Bude záležet na radních, jak se k tomu postaví.

Současné rozhodnutí radních je velkým kompromisem a může se vyvíjet. Je totiž realitou, že bychom se měli hlavně snažit, aby si na sportoviště našla cestu jablonecká veřejnost a aby je finančně podpořila, třeba jen na vstupném. Jablonec nejspíše nezachrání turisté, protože tato oblast byla dlouho dobu opomíjena a nyní na tomto segmentu příjmů začínáme teprve pracovat.



Jak probíhala dosavadní jednání se zástupci HC?

Byla velmi živá. Je dobře, že byl přítomný také jednatel Sportu s.r.o. a společně se zástupci HC si vyjasnili některé nejasnosti kolem fungování zimního stadionu. Padl i nápad, že si HC bude stadion spravovat sám. Otázka je, jak by byl schopný to zvládnout finančně. Asi by se to neobešlo bez žádosti o dotaci směrem k městu. Ale to teď není předmětem našich společných jednání.

Nepadlo také to, že HC dostal do nájmu zimní stadion za korunu? Komu jde nájemné, městu nebo Sportu s.r.o., který spadá pod město? Není to trochu složité?

O této verzi jsme nehovořili. HC platí nájem Sportu s.r.o., což je městská společnost. Nájem za korunu je možný, ale ne zcela ideální. Stadion spravuje Sport s.r.o. a ten to udělat nemůže, protože by porušil pravidla správného hospodaření. A pro HC by nejspíše šlo o tzv. nedovolenou veřejnou podporu. A proto je nutný transparentní koloběh financí, tedy dotace do HC, z níž je společnosti Sport s.r.o. hrazen nájem. Pro veřejnost je to asi trochu složité. Ale je to tak, jak říká legislativa v ČR.



Podle jakých pravidel rozděluje město finance mezi jednotlivé sportovní kluby?

Nastavit taková pravidla není jednoduché. Sportovní komise navrhuje pravidla pro poskytnutí dotací radním, ti je přijmou a následně se jimi při rozdělování prostředků řídí. Bohužel, tato pravidla jen složitě hledají balanc, každý sport je totiž jinak finančně nákladný. Jiné náklady mají například tenisté, jiné lyžaři, rozdílné jsou u fotbalistů nebo hokejistů a dalších sportů. Je tedy velmi těžké najít takové řešení, aby bylo spravedlivé vůči všem. Ale s těmi pravidly, jaká jsou nastavená teď, jsou kluby spokojené. I když, aktuálně pro tento rok budou dotace snížené o dvacet procent, právě díky korona krizi. Ale zdůrazňuji, že je to jen pro tento rok. A příští už zase dostanou kluby to, co měly dostat letos.



Stejným způsobem je financovaný také FK, když stadion patří městu?

Město podporuje fotbalovou mládež. Majitel klubu dostane letos na mládež 1,2 milionu ročně. Víme, že náklady na mládež má vyšší, ale město nemůže saturovat celou částku. Dospělý fotbal město nefinancuje. Půjčené peníze FK vždy vrátil. Město chce mít fotbal na úrovni, hrát i Evropskou ligu, a tak investovalo do rekonstrukce a modernizace stadionu naposledy něco málo přes 8 milionů. Bylo to nutné vzhledem k Evropské lize, která má jasně dané podmínky, jak musí stadion a zázemí vypadat. A město chce, aby se zde hrál fotbal na vysoké úrovni. Stadion je města, tedy investujeme do svého. Nastavení pronájmu stadionu s FK je komplikované, pokud mám správné informace existují minimálně dvě nájemní smlouvy nejen mezi městem a FK, ale i FK a Sportem s.r.o. Zásadní je vyúčtování víceleté dotace a to bylo v pořádku.

Jaký je váš vztah ke sportu?

Sport je mi blízký. Dvanáct let jsem hrál fotbal za FK a devět let jsem trénoval mládež. Na tu se také jdu spíše podívat než na dospělý fotbal. Ligu sleduji v televizi, na Střelnici jsem se v poslední době nedostal. Na hokeji jsem nebyl. Naposledy jsem sledoval na Proseči jabloneckého talentovaného tenistu Lehečku. A také jsem splnil přání manželky a byli jsme se podívat v městské hale na Noci bojovníků. Rád se jdu podívat na jakýkoliv sport, volejbal, basketbal. Úžasný zážitek mám i z návštěvy netradičního soustředění biliardu v herně TJ Bižuterie. A překvapilo mě, na jaké úrovni a s jakými výsledky jablonečtí hráči hrají.

A sportujete také aktivně?

Pokud mi to čas dovolí, tak hlavně jezdím na kole. Na něm si nejvíc odpočinu. Ale nejezdím do Českého ráje, po rovinkách mě to nebaví. Radši vyjedu do Jizerek. Ale přiznám se, že letos jsem se na něj ještě nedostal.

Začnete chodit na hokej, když teď je to takový tvrdý oříšek k řešení?

Hokej mám rád. Ale v Jablonci mě mrzí právě ta hala, která se mi zdá pro fanoušky nekomfortní. Vím, že na hokej chodí dost lidí. Mužstvo hraje dobře a hrávalo ještě lépe, pokud vím. Jablonec by si novou halu zasloužil, aby se i v hokeji posunul dopředu. Je však otázkou, zda v nejbližších letech najdeme prostředky na tyto investice a vytvoříme hokeji lepší podmínky než doposud. Záměr prozatím schválen bohužel nebyl.

Pozn. autora:

Následující den po rozhovoru se konalo zasedání Rady města, ze které vzešel tento výstup:

RM na svém jednání v rámci diskuse dospěla k zadání pro pana jednatele Sportu s.r.o., kdy vzhledem k potřebným úsporným opatřením bude třeba snížit částku na tvorbu a udržení ledové plochy na 200 tisíc Kč v měsíci srpnu. Znamená to, že by led měl být pro veřejnost i naše hokejisty připravený 23.8. 2020 oproti původně plánovanému 8.8. 2020. Jde o kompromisní řešení, aby mohla velká část přípravy hokejistů proběhnout přímo v Jablonci.