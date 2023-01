Přišla pátá minuta a v ní první nalomení nadějí domácích. Při své přesilové hře vyrobili hrubku v rozehrávce a hosté snížili. Laciná branka je dostala do hry, s postupem času to byli oni, kdo začal určovat tempo hry a do konce první části pak dokázali i vyrovnat.

Za stavu 2 : 2 se šlo do kabin a na tribunách se řešilo, proč Vlci tak snadno přišli o vedení. Že ale zápas vezme takový obrat, jaký přišel, to nikdo nečekal. Děčín se ve druhé třetině chopil taktovky, byl důraznější, rychlejší v kombinacích a také měl přesnou koncovku. Hra se rychle přelévala od jedné branky k druhé, šance byly na obou stranách. Vlci však žádnou proměnit nedokázali. A hosté pak udeřili. Mezi 32. a 36. minutou zasadili domácím dokonalé K. O. v podobě čtyř gólů! Nedůraz v obranné činnosti, chyby v kombinacích, nepokrytí protihráči – to byla hra domácích. A hosté všechno potrestali. Po šesté obdržené brance pak domácí svatyni opustil Jelínek a do branky přišel Horák. Další gól pak do konce druhé třetiny již nepřišel.

Hra v obdobném duchu pokračovala i ve třetí třetině a Děčín dokázal skóre ve svůj prospěch ještě navýšit. Vlci nenašli zbraň na jeho jednoduchou hru se snahou zakončit každý útok střelou. Jejich akce se utápěly ve zbytečném kličkování, vymýšlení dalších nahrávek místo střelby. Do konce utkání pak skóre ještě narostlo na konečných 2 : 9 a „desítka“ visela ve vzduchu.

Domácí mají po tomto nevydařeném utkání nad čím přemýšlet. Jejich hra postrádá přesnou kombinaci, důraz v osobních soubojích a hlavně schází přesná střelba. Další domácí utkání čeká Vlky příští středu. Přivítají a snad i porazí celek Hronova.

HC Vlci Jablonec - HC Děčín 2 - 9 (2 : 2, 0 : 4 , 0 : 3)

Branky a nahrávky: 2. Dospěl (Kačírek, Had), 2. Jursa (Maďar) – 5. D. Tůma, 18. L. Nezbeda (Kučera, Volráb), 32. T. Nezbeda (Faigl, D. Tůma), 33. T. Nezbeda (D. Tůma), 36. L. Nezbeda (J. Tůma, Pšenička), 36. Faigl (Gottfried, Brož), 46. Faigl, 50. J. Tůma (Trávníček, Pšenička), 51. T. Nezbeda (Macek)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (36. Horák) – Starý, Duschka, Kollert, Koutecký, Abraham, Had, Pavlů /C/ – Špaček, Jursa, Maďar – Strnad, Dospěl, Brokeš – Kačírek, Foerster, Bouřil.

Trenér: Šuráň

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Černohorský, Brož, Mikulec, Charvát, Gottfried, Kučera – L. Nezbeda, Macek, Faigl – T. Nezbeda, Volráb, D. Tůma – Trávníček /C/, Paršakov, J. Tůma – Pšenička.

Trenér: Mareš

Rozhodčí: Bernat – Kettner, Jurak