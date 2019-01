Liberecf - Z Bílých Tygrů bude na světovém šampionátu také Milan Bartovič, který je v kádru Slovenska. Petr Nedvěd naznačil do budoucna možnost majetkového vstupu do libereckého klubu.

Petr Nedvěd | Foto: GetPhoto/Martin Salajka

Je to docela kuriózní případ. Kapitán Bílých Tygrů, Petr Nedvěd, který toho ve své hokejové kariéře prožil opravdu hodně, odlétá dnes ve věku 40 let na svůj vůbec první světový šampionát!Zúčastnil se olympijských her v dresu Kanady a Světového poháru jako hráč Česka, ale mistrovství světa mu dlouho nebylo souzeno vzhledem k předpisům IIHF (kvůli startu za Kanadu na OH).

Díky odehrání předepsaného počtu sezon v ČR je mu nyní start povolen a trenér národního mužstva Hadamczik toho rád využil. Byla by škoda nemít v týmu zkušeného útočníka se skvělou formou, vyhlášeného nejlepším hráčem extraligy.

Nedvěd bude hrát patrně centra ve třetím útoku s křídly Průchou z Petrohradu a Vondrkou ze Slavie.

Opora Bílých Tygrů zatím neprozradila, kde bude hrát v příští sezoně, ale nejpravděpodobnější variantou je klub KHL HC Lev, který se přestěhoval z Popradu do Prahy, a kam zamířil také trenér Kalous. „Je to jedna z možností," zůstává zatím Nedvěd tajemný.

Po skončení kariéry by se ale chtěl Nedvěd pod Ještěd vrátit. V rozhovoru pro televizi Genus Plus uvedl, že díky nabídce prezidenta klubu Syrovátka by se mohl stát spolumajitelem klubu Bílí Tygři Liberec!

Liberecký celek bude mít na šampionátu ve Finsku a Švédsku ještě jedno zastoupení. V kádru Slovenska je v nominaci útočník Milan Bartovič.

Nedvěd i Bartovič tedy budou logicky scházet na startu letní přípravy Bílých Tygrů, která začne v pondělí 7. května.

Pod novým hlavním koučem Jelínkem a jeho asistenty Pešánem a Kapounem se do tréninkového procesu už s jistotou nezapojí Trončinský, Roth a Klimenta, kteří upřednostnili nabídku jiných klubů. O začátek letní přípravy přijde také brankář Tomáš Vošvrda, jenž se zotavuje z angíny.

S týmem se naopak od začátku bude připravovat zatím jediná posila Bílých Tygrů, Roman Vlach, který se do města pod Ještědem přestěhoval na roční hostování ze Zlína. Trenér Jelínek může počítat také s oběma navrátilci z hostování Duškem a Pavlů. Podoba týmu ale zatím není definitivní. Vedení klubu bude i v přípravném období pracovat na dalším posílení kádru.

V první části přípravy budou Bílí Tygři trénovat především v areálu „domácího" Sport Parku Liberec. Hned úvodní den letního drilu mají na programu vedle dopoledního tréninku také zátěžové kondiční testy Wingate.