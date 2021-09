V posledním přípravném utkání před startem nového ročníku II. hokejové ligy (18. září) se v úterním podvečeru utkali jablonečtí hokejisté s celkem Nové Paky.

Vlci poslední příprava - Nová Paka | Foto: Josef Březina

V souboji s tradičním soupeřem se jim tentokrát nedařilo zpočátku tak, jak by si sami a také početná skupina fanoušků představovali. Nevycházela kombinace, hráči se málo dostávali do koncovky. A tak to byli klidněji a s větším přehledem hrající hosté, kdo se ujal vedení.Domácí se sice snažili o srovnání, vyložené šance si ale nevypracovali. Naopak, po jejich chybě v přesilové hře měli velkou šanci soupeři, když ujížděli ve třech na jednoho bránícího. Naštěstí bez úspěchu.