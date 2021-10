Jedny z nejvěrnějších fanoušků má pardubické Dynamo. Kromě toho, že si na sebe před utkáním vezmou dresy a šály, chtějí být s Dynamem i v těch nejintimnějších chvilkách. A nebo navlečou do oblečků své čerstvě narozené děti či dokonce psy. „Bojujeme s obrovskou poptávkou fanoušků. Chtěli by mít s logem Dynama úplně všechno. Chodí nám návrhy, abychom vyráběli obaly na cigarety, psí misky, rohožky i kondomy,“ předesílá Andrea Kreislová, majitelka společnosti, která je servisní organizací HC Dynamo Pardubice v oblasti merchandisingu.

Fanoušci pardubického Dynama mají o produkty z fanshopu zájem.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Každý správný fanoušek vyjadřuje lásku ke svému klubu tím, že součástí jeho oblečení bude nějaký doplněk pro něj s tím nejhezčím logem na světě… Nejvíce jsou vidět dresy.

„U jejich prodeje hrozně záleží na tom, jak se klubu daří. V okamžiku, kdy Dynamo hrálo špatně, se prodávaly dresy výjimečně. Naopak v letošní sezoně, je předpoklad toho, že by mohlo hrát vysoko,“ míní Andrea Kreislová.

Nejvíce letí Nakládal s Frodlem

Pardubičtí hokejisté zatím naplňují předsezónní prognózy. Možná i nad plán, protože extralize nyní šéfují.

„Fanoušci jsou po dresech docela hladoví. Momentálně patří k těm nejprodávanějším položkám.“

A jaká že to jména jdou nejvíce na dračku?

„Jednoznačně Jakub Nakládal a Dominik Frodl.“

Je však silně pravděpodobné, že je jejich prvenství ohroženo. Do města na soutoku Labe totiž v letní přestávce zamířilo několik dalších nových tváří. Dvě z nich se prosazují v celorepublikovém měřítku.

Robert Říčka je aktuálně nejlepším střelec nejen Pardubic ale celé extraligy. David Cienciala, se zase pohybuje v popředí produktivity.

„Cienciala již má své fanoušky, ale Říčka se zatím tolik neprodává. Obecně u nových hráčů trvá trochu déle, než si fandové na ně zvyknou a akceptují je. Musejí se více dostat do jejich podvědomí a hlavně být nějak úspěšní. Očekáváme, pokud se bude nově příchozím dařit, tak někdy kolem Vánoc půjde jejich prodej nahoru,“ přidává své zkušenosti Kreislová,“ která dodává: "Úplně jiné to bývá, když dorazí nějaká superstar. Zvýšený zájem jsme pociťovali třeba v případě návratu Tomáše Rolinka.“

Vrchní díl „hokejových uniforem“ ale není dvakrát levnou záležitostí. Zatímco fan dres se dá pořídit za 1190 Kč tak ten originální za 2699 Kč. Proto se fanoušci leckdy uchylují k dostupnějším variantám.

„Dlouhodobě jsou nejvíce v kurzu šály. To je věc, kterou si pořídí téměř každý,“ podotýká Kreislová, která ještě dokresluje situaci o úplně nejprodávanějším artiklu.

„Pokud se budeme bavit na počty kusů, tak se jedná o cetky typu silikonové náramky, placky, samolepky.“

Navíc tento soutěžní ročník je prvním reálným po covidu. Tedy s diváky a v případě Dynama se stále ještě nezaschlým logem. Očekává se jistý boom a hlad po suvenýrech.

„Nenazvala bych to úplně boomem. Nedá se totiž říct, že by nám čísla nějak extrémně vystřelila oproti předcovidovým sezonám. Pochopitelně oproti loňské sezoně je nárůst znatelný. Je to ovlivněné tím, že diváci mohou znovu na stadion. Ono upřímně, v oblast

Pardubičtí příznivci jdou fanouškům českých i moravských klubů příkladem.

„V porovnání s ostatními je Dynamo jedním z klubů, které jsou na tom lépe. Ve většině z nich je návrat fanoušků postupnější. Sledujeme situaci například v Třinci, ve Vítkovicích. Tržby se tam nezvedají jako v Pardubicích,“ poznamenává Kreislová.

Fanshop Dynama nabízí i "dresy" pro miminka.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Dupačky i pro psy oblečky

Fanshop nebo eshop. To je, oč tu běží. Dávají lidé přednost nákupu z tepla domova, nebo si dojdou pro svou pomůcku k fandění osobně?

„Chodí spíše osobně. V den, kdy je zápas zaznamenáváme daleko vyšší tržby. A přijíždějí i přespolní. Publikum pardubického klubu je v regionu velmi široké. Nejsou to vyloženě jen Pardubáci. Na hokeje jezdí lidi z blízkého i vzdáleného okolí. Dokonce i z Hradce Králové,“ popichuje s nadsázkou Andrea Kreislová.

Při návštěvě kamenné prodejny Dynama hned udeří do očí dresový obleček pro psy nebo dupačky pro novorozence.

„Co se týče nejmenších fanoušků, klub by si rád budoval základnu hned od narození. Cílíme ale zejména na rodiče. Jedná se o ideální dárek k narození dítěte. Skalní fanoušek je rád, když jeho mimčo má na sobě věci s logem oblíbeného klubu. A obleček pro psy to byl vyloženě požadavek fanoušků,“ vysvětluje Andrea Kreislová.

Z jejich dalších slov vyplývá, že to nebylo ojedinělé přání.

„Bojujeme s obrovskou poptávkou fanoušků. Chtěli by mít s logem Dynama úplně všechno. Chodí nám návrhy, abychom vyráběli obaly na cigarety, psí misky, rohožky. Vyhodnotili jsme to tak, že takových věcí se prodá pár kusů a tudíž je neekonomické takové produkty vyrábět,“ objasňuje a odpověď na toto téma rozšiřuje.

„V některých případech se ale snažíme vyjít fanouškům vstříc a reagujeme na jejich podněty. Tedy pokud to dává trochu smysl a je to v podmínkách českého merchandisingu vyrobitelné, protože spousta těch věcí se dováží z Číně či jiných asijských zemí ve vyšším množství kusů. Tak se snažíme hledat cesty, jak ne úplně typické reklamní předměty vyrábět v menším nákladu, aby to bylo ekonomicky únosné. V okamžiku, kdy prodáte pět, deset kusů, jsou náklady na grafiku či zavedení do systému nerentabilní.“

Pardubičtí příznivci fandí svému Dynamu, jak se říká: až za hrob. I když v tomto případě by se mohlo s notnou dávkou nadsázky hovořit spíše o zrození…

Sem tam se objeví návrh, abychom uvedli do prodeje kondomy s logem Dynama. Jenže to je produkt, při kterém chceme a hlavně musíme ručit za kvalitu. Obecně se nepouštíme do věcí, kde je potřeba nějaký atest. Nakoupit někde levné kondomy a strčit je do krabiček, které mají určitou expiraci, to nedává moc smysl. Je to složité, protože se nejedná o klasický reklamní předmět.“

Na druhou stranu, možná by její firma v budoucnu vydělala na enormním zájmu o dupačky i bryndáčky, které se v pardubickém fanshopu také prodávají.

„To je fakt. Může to být podnět na dobrý podnikatelský záměr,“ směje se Andrea Kreislová.

CO JE MERCHANDISING

Z anglického slova merchandise, tedy zboží, obchodovat. Jedná se o obor zabývající se péčí o zboží, a to především v maloobchodním prodeji, ale také v prodejnách typu cash & carry. Merchandising v sobě zahrnuje celou řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak prodejci, anebo specializované reklamní agentury. Jde o jeden ze základních nástrojů marketingové oblasti nazývané podpora prodeje.