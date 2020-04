Zůstane zkušený hokejista v Jablonci i v další sezóně? „Na tuto otázku v současné chvíli nedokáži odpovědět, protože od doby nastavení nouzového stavu jsme neměli možnost se s vedením sejít,“ řekl v rozhovoru pro Jablonecký Deník.

Do Jablonce jste přišel v polovině sezóny. Jaká, podle vás, ta zbylá část sezóny v dresu Vlků, byla?

Zbytek sezóny, který jsem v Jablonci strávil, byl rozpačitý.Výsledkově to nebylo nic moc. A konečné umístění po základní části a nepostup do play off je určitě zklamání.

Proč jste se k Vlkům vrátil?

Když jsem končil na konci října v Nové Pace, rozhodl jsem se naplno věnovat svojí rodině a svojí práci a hokej nějakou dobu prostě neřešit. Byl jsem smířený i s tím, že to může být definitivní konec mé hráčské kariéry.V průběhu listopadu jsem měl nabídku od HC Kobra Praha a věděl jsem o velkém zájmu Jablonce.

Takže jste přemýšlel, co dál?

Před Vánoci přišel asi definitivní zlom, kdy mi začal hokej strašně moc chybět. Navíc jsem byl ve spojení s kluky z Jablonce a ti mi říkali, ať už konečně dorazím. A tak jsem kolem Vánoc po dvou měsících začal v Jablonci s tréninkem.

V čem byl rozdíl hrát za Novou Paku nebo za Jablonec? V čem se kluby, organizace, podmínky lišily?

Musím říct, že angažmá v Nové Pace mě strašně mile překvapilo. Zázemí, podmínky, které mi klub dal a hlavně lidi, kteří se tam hokeji věnují, tomu dávají maximum. Na 2.ligu jsou podmínky v Nové Pace opravdu skvělé.

Co si myslíte, že Vlkům chybí k tomu, aby zase hráli mezi předními týmy tabulky?

Myslím si, že hlavní faktor je určitě kvalita hráčského kádru. Letošní ročník, jak už všichni víme, byl, co se týká složení týmu, tak trošku jiný. A myslím si, že ukázal, že bez zkušených hráčů to hrát na nějaké pěkné umístění nelze. Na druhou stranu si myslím, že je skvělé ,že dostali hodně prostoru mladí hráči, kteří ty zkušenosti potřebují nějakým způsobem získat a vyhrát se v této soutěži. To bych viděl jako velké pozitivum.

Jste úspěšný útočník. Proč hrajete zrovna na tomto postu? Zkusil jste i jiný? Postavil byste se třeba do branky?

Útočníka hraji vlastně od úplných začátků, kdy mě trenéři postavili tenkrát do útoku. A už jsem tam zůstal. Nikdy jsem ve své kariéře jiný post nehrál, ale asi bych nějakým způsobem zvládl v rámci možností i obránce. Jediné, kam mě to moc netáhne, je brankář. Od mala jsem chtěl vždycky střílet góly nebo je připravovat svým spoluhráčům.

Hokej zabírá spoustu času. Jak se vám daří ho skloubit se zaměstnáním a rodinou. Zbude vám ještě čas i na jiný koníček? Když ano, na jaký?

Musím říct, že mám velmi dobrou práci, která mi umožňuje to, že si ji mohu upravovat dle potřeby. Vtom mám oproti jiným zaměstnáním velkou výhodu. Na druhou stranu už mám rodinu, doma na mě čeká dvouapůlroční dcera s manželkou, kterým se snažím maximálně věnovat.Ve volných chvílích se snažím trávit co nejvíce času právě s rodinou. A když zbude čas, zajdu si rád zahrát fotbal nebo tenis. Od svých čtyř let aktivně sportuji, takže je pro mě těžké i ve volných chvílích nic nedělat

Jakému jinému sportu byste se věnoval, když by to nebyl hokej?

Byl by to asi fotbal. Můj táta hrál profesionálně fotbal za Liberec, takže by to byl asi fotbal. Mamka mě ale dala na hokej, a ten hraji dodnes.

Jak vnímáte současnou situaci s pandemií?

Musím říct, že je to pro mě strašně těžké, protože jsem se, bohužel, sám stal obětí koronaviru a musím říct, že to není nic příjemného, a to hlavně po psychické stránce. Byli jsme s manželkou a dcerou měsíc v karanténě, ale naštěstí jsme prodělali jen lehký průběh této nemoci. Je to něco nového a člověk nikdy neví, co může od tohoto viru očekávat.

Jak může pandemie, podle vás, poznamenat hokej, ať už jablonecký, tak i celkově?

To je těžká otázka, na kterou najdeme odpověď v průběhu následujících měsíců. Ale určitě to nějaký dopad mít bude. Doufejme, že to bude v co nejmenším měřítku a budeme si moci zase všichni užívat hokej naplno, jako tomu bylo doposud.

Budete v nadcházející sezóně zase oblékat dres Vlků?

Na tuto otázku v současné chvíli nedokáži odpovědět, protože od doby nastavení nouzového stavu jsme neměli možnost se s vedením sejít. Všechno je otázkou jednání a v tuto chvíli asi nikdo neví, jak vše dopadne a kdy se celá situace kolem koronaviru uklidní.

Co byste týmu poradil, aby výsledky byly lepší?

Určitě je důležité, aby došlo k vhodnému doplnění týmu, posílení mužstva a aby došlo ke stabilizaci kádru. Pevně věřím, že tomu tak bude a že hokejoví fanoušci v Jablonci si budou zase užívat skvělých výsledků a předvedené hry, tak, jako tomu bylo v předešlých sezónách a jak na to byli od Vlků zvyklí.