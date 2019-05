Jablonecký hokej byl dlouho spojován se jménem Petra Cinibulka. Co vedlo ke změně na postu prezidenta?

Já myslím, že to je spíše otázka na Petra Cinibulka. On se rozhodl odstoupit z funkce prezidenta. Já jsem byl dotázán, zdali bych tuto funkci přijal, tak jsem na tuto nabídku po zralé úvaze kývl a členská schůze mě zvolila.

Můžete se fanouškům hokeje představit a popsat svoji dosavadní činnost v HC? Mnozí vás pamatují v brance A mužstva …

S jabloneckým hokejem jsem spojený od svých pěti let. Do klubu jsem vstoupil v roce 1981. Postupně jsem prošel všemi mládežnickými HC týmy. V 17 letech jsem byl povolán do tehdejšího A mužstva. Pak jsem měl hokejovou pauzu během mé vojenské služby. Po návratu z vojny jsem se opět vrátil do jabloneckého HC. Tehdy začala přestavba zimního stadionu, takže jsme hostovali tři roky v Lomnici nad Popelkou. Když se dostavěl zimní stadion, tak jsem se vrátil do nově vznikajícího A mužstva, se kterým jsme hned první rok postoupili do druhé ligy. Ve druhé lize jsem pak působil jako brankář následující tři roky.

Teď se věnujete mládeži…

Je mi 43 roků a posledních pět let jsem trenérem mládeže v HC Jablonec. V klubu mám své dvě děti ve věku 12 a 7 let, které jsem zapojil do hokejového sportu. Jako perličku mohu říct, že patřím mezi první odchovance Petra Cinibulka. Byl jsem členem prvního mládežnického týmu, který on trénoval.

Jaké jsou vaše plány jako nového prezidenta klubu, na co chcete navázat, co chcete zlepšit v jeho činnosti?

Rád bych navázal na úspěšnou tradici jabloneckého hokeje, kterou vybudoval předchozí prezident Petr Cinibulk. Chtěl bych mu poděkovat za jeho letitou práci pro klub a za rozvoj jabloneckého hokeje. Co se týká mých hokejových plánů, tak bych rád přitáhl do hokeje více dětí, také bych chtěl zapojit do áčka co nejvíce jabloneckých odchovanců. Co se týká A týmu, tak budu dělat vše proto, aby hrál co nejlepší a divácky přitažlivý hokej. Žádné razantní změny v dosavadní činnost klubu nechystám.

Jak by se měl klub podle vašich představ dále rozvíjet, v čem má ještě rezervy?

Chtěl bych se zaměřit na získání většího počtu nových dětí, abychom měli dostatečně naplněné ročníky. Budu usilovat o zlepšení zázemí klubu. Nejtěžší úkol vidím v získávání dobrých a kvalifikovaných hokejových trenérů.

Jak to vypadá s financemi?

Mládežnický hokej pracuje s rozpočtem, který je postavený na dotacích, a plánovat dopředu není vůbec jednoduché, protože do poslední chvíle není jisté, kolik peněz klub na svoji roční činnost získá. U A týmu mužů bude velmi záležet na tom, kolik se nám podaří získat sponzorských peněz.

Mezi fandy kolují různé zvěsti ohledně budoucnosti A mužstva. Bude se v Jablonci v další sezoně zase chodit na Vlky a II.ligu?

Netuším, odkud se tyto zvěsti berou. Áčko samozřejmě do soutěže přihlásíme. Otázkou zůstává, jak kvalitní hráče si budeme moct dovolit. Velmi bude záležet na tom, kolik se nám podaří získat sponzorských peněz. Pevně věřím, že budeme i v nové sezoně bojovat na čele tabulky.

Kdo bude A tým trénovat a kdy začne příprava?

Pro konkrétní jméno trenéra A týmu jsme se zatím nerozhodli. Věc je stále v jednání. Příprava áčka začne v srpnu.

Víte už, jaké bude jeho hráčské obsazení?

V této chvíli na to nemohu odpovědět, jelikož jsem ve funkci pár dní. Jednat s hráči začneme začátkem příštího týdne, výsledné hráčské obsazení se bude tvořit během příštích měsíců. Přesná hráčská sestava bude jasná začátkem srpna.

Jakou máte vy svoji představu o sestavě?

Mohu říci, že bychom rádi měli první dvě „lajny“ sestavené z co nejlepších hráčů. Zbývající „lajny“ postavíme na juniorech. To, jak kvalitní hráče si budeme moct dovolit, se odvíjí od sponzorských peněz.

Změní se něco pro fanoušky?

V této chvíli žádné převratné změny neplánujeme. Dny a časy zápasů budou záležet na Českém svazu ledního hokeje, jaké určí rozlosování. Rádi bychom více pracovali s fanklubem a rozšířili počet fanoušků. V příští sezoně bychom chtěli vytvořit fanshop, kde by si mohli fanoušci pořídit šály, čepice a různé reklamní předměty s logem Vlků.

Kolik mládežnických družstev HC má, má k nim dostatek kvalitních trenérů?

V současnosti máme sedm mládežnických kategorií. Od nejmenších, přes mladší žáky, starší žáky až po dorostence. Všechny týmy mají kvalifikované trenéry s licencemi a na každý tým vycházejí dva trenéři. Jeden hlavní trenér plus asistent plus vedoucí týmu.

Máte jich tedy dostatek?

V současné chvíli ano. Řada z nich jsou tátové, kteří mají v klubu své děti. Do budoucna bych si přál získat pro mládežnické trenéry více peněz, abychom se mohli zaměřit na co nejvyšší kvalitu při přípravě mládeže.

Plánujete nějaké akce pro malé Vlky, třeba tréninkový letní tábor nebo třeba náborovou akci, jak to dělají jiné sporty v Jablonci?

Náborové akce se budou rozjíždět v příštím měsíci, kdy se zaměříme na získávání dětí ve školkách. Tréninkový letní tábor a další sportovní aktivity se budou projednávat na dalším jednání klubu. Určitě něco vymyslíme, abychom děti do hokeje přitáhli.

Ke všemu jsou potřeba peníze, jak je má zajištěny jablonecký hokejový klub?

Financování HC má dvě samostatné kapitoly. Tou první kapitolou je financování mládežnického hokeje. Mohu říct, že v něm jsou pro příští sezonu peníze zajištěné. Hlavní část rozpočtu tvoří příspěvky z dotačních titulů z MŠMT, od Statutárního města Jablonec n. N. a od Libereckého kraje.

A tyto peníze už máte jisté?

Peníze zatím na účtu nemáme, ale nepředpokládáme letos žádné krácení. Z mládežnického rozpočtu budou hrazené odměny trenérů, autobusová doprava na utkání do sousedních klubů, například odměny pro rozhodčí nebo zdravotnická služba.

Noví hráči také něco stojí…

Druhou kapitolou je áčko, kde se rozpočet na příští sezonu bude teprve připravovat. V rámci této kapitoly platí, že čím více peněz se podaří od sponzorů získat, tím kvalitnější hráče si budeme moci dovolit.

Hovoří se o novém zimním stadionu, případně velké rekonstrukci…dojde na to?

O novém stadionu se hovoří a za sebe říkám, že budu tuto myšlenku podporovat. Jablonecký hokej by si zasloužil nový „zimák“, protože ten dnešní je již morálně zastaralý a nevyhovuje současným potřebám. V této chvíli je to především otázka na jablonecké zastupitele. Bude záležet na vedení města, zdali dokáže získat finanční prostředky na stavbu nového stadionu.

Jednáte už s vedením města?

Potěšilo by mě, kdyby vedení města přizvalo zástupce hokejového klubu k odborné diskuzi, až bude o novém stadionu jednat, aby nový „zimák“ reflektoval všechny potřebné hokejové parametry a požadavky budoucích uživatelů.