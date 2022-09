Z rychlé a bojovné hry ale pramenila i vyloučení, častější, bohužel, na straně Vlků. A při jednom z nich, ve chvíli, kdy se vyloučený Brokeš již chystal naskočit na led, vstřelil Most Havlůjem vedoucí branku. Stalo se tak v čase 18:27 a hosté tak šli do první přestávky s jednobrankovým vedením.

A stejný hokej, založený na důrazu a bojovnosti, byl k vidění i ve druhé části zápasu. A přibývala také vyloučení, tentokrát ale bez gólového efektu. Na vyloučení to bylo ve třetině 3 : 3, branka žádná nepadla a na ukazateli tak svítil po dvou třetinách stav 0 : 1.Vyloučení hned v úvodu závěrečné třetiny na straně Vlků - tentokrát využité a v čase 41 : 22 to bylo 2 : 0 pro hosty! Úspěšným střelcem byl Steinocher.

Dvoubrankové vedení Lvy povzbudilo, dařilo se jim více než Vlkům a deset minut před závěrečným hvizdem přidali Kýhosem třetí branku. Velká snaha Vlků o to, udělat něco s výsledkem, vycházela naprázdno. Hosté si důsledným bráněním a pozornou hrou drželi jasné vedení a tím i zisk tří bodů z jabloneckého ledu. Hotovo ale nebylo.

Jiskřičku naděje vykřesal necelé dvě minuty před koncem Patrik Maďar, který po nahrávce Plíhala překonal Hosnedla v brance Lvů. A drama vyvrcholilo – v čase 59: 38 šel na trestnou lavici hostující Urbánek a v 59 : 43. To Dušek snížil na

2 : 3! Ale bylo už pozdě. Nicméně 163 fanouškům se drama líbilo.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Od začátku jsme věděli, že soupeř je silný. Je to soupeř, se kterým bychom se chtěli srovnávat. Do utkání jsme vstoupili aktivně. Jezdili jsme, napadali jsme. Předvedli jsme dobrý přístup, ale neproměnili jsme několik šancí. Na konci první třetiny jsme naopak dostali v oslabení gól. Další dvě třetiny už to nebylo z naší strany ono. Nepodali jsme úplně ideální výkon. Dostali jsme dva další góly a trápení se protahovalo. Nemůžeme se na nic vymlouvat. Odehráli jsme super první třetinu, ty další ale…bohužel. Ve středu 28. září jedeme do Chomutova. Lehký soupeř to nebude, ale na utkání se těšíme. Je škoda, že jsme doma teď body s Mosteckými lvy ztratili. Doufám, že v Chomutově odehrajeme kvalitní zápas."

Další utkání čeká na Vlky ve středu 28. září. Cestují na led silných Pirátů Chomutov. Doma pak v sobotu 1.10. přivítají Příbram.

HC Vlci Jablonec : MOSTEČTÍ LVI 2:3 (0 : 1, 0 : 0, 2:2)

Branky a nahrávky: 59. Maďar (Folda, Plíhal), 60. Dušek (Plíhal, Abraham) – 19. Havlůj (Urbánek), 42. Steinocher (Kýhos, Smolka), 50. Kýhos (Smolka, Kroupa)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Král) – Filip, Kollert, Pavlů (A), Abraham, Had, Culek, Pilek – Plíhal (C), Folda, Maďar – Dušek (A), Jursa, Foerster – Kačírek, Švík, Jakubec – Strnad, Bouřil, Brokeš Trenér: Jan Šuráň

MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl (Kubík) – Havlůj (C), Urban, Urbánek, Steinocher, Nedrda, Kroupa – Böhm (A), Mical, Řehoř – Kysela, Kýhos (A), Smolka – Písařík, Procházka, Zdeněk Trenér: Vladimír KýhosRozhodčí: Marek Domský – Martin Kettner, Dominik Brož