Domácí hokejisté byli od začátku lepším týmem, dostávali se do šancí, ale v koncovce svoje kombinace „přehrávali„. Skóre utkání otevřel v páté minutě Bureš, na další branku se ale čekalo až do 14. minuty – to ovšem střílel hostující Damnitz a srovnal stav na 1 : 1. Po několika neproměněných příležitostech pak před koncem úvodní části hry poslal domácí do vedení Maďar.

Za těsného vedení Gepardů 2 : 1 se nastupovalo do druhé třetiny. A ta konečně přinesla to, co věrní fandové očekávali – branky. Domácí konečně začali proměňovat brankové příležitosti a skóre utěšeně narůstalo. Hosté sice statečně bránili a vyráželi do rychlých úniků do otevřené obrany domácích, překonat výborně chytajícího Tomíčka však dokázali pouze jednou, zatímco gólman Varnsdorfu kapituloval šestkrát. Třikrát se na tom podílel Jiří Herda. Brankostroj domácích pak pokračoval i ve třetí třetině. Hosté sice dokázali v této třetině třikrát využít „okének“ v ležerní obraně Gepardů, ti ovšem zatížili konta hostujících brankářů, kteří se dvakrát v zápase vystřídali, dokonce osmkrát!

A tak po závěrečném hvizdu svítilo na ukazateli skóre 16 : 5 k nadšení domácích fandů, kteří hlasitě odpočítávali góly a vyvolávali Jiřího Herdu poté, co jim hráči domácích poděkovali tradičními „rybičkami„.

"Jsem rád, že kluci pochopili, když jim říkáme už půlku sezóny, co a jak se bude hrát. Pochopili, že to pak funguje. A taky jsem rád, že si konečně sedla sestava. Dneska jsme navíc v bráně vyzkoušeli staronového gólmana Jirku Tomíčka, který kdysi chytal za Slavoj. Do začátku sezóny s námi nešel kvůli zdravotním problémům. Přišel před dvěma měsíci a dokázal, že na to pořád, i ve svých devětatřiceti letech, má. A když má mančaft za s sebou spolehlivého brankáře, tak se hned týmu hraje líp. A to, že druhý gólman má své kvality, přineslo taky větší klid do šatny. Všechno se pak odráží na celkovém výsledku. Nevěděli jsme, v jaké sestavě soupeř přijede. Ale dorazil ve dvanácti, nastoupil v jedenácti a to se špatně hraje. Byli i unavení, trápí je marodka, přijeli i s juniory. Mohli zápas odříct. Patří jim poděkování, že vůbec přijeli i v této sestavě a utkání s námi odehráli," řekl k zápasu trenér David Svoboda.

Gepardi i bez obránců dali Frýdlantu sedmičku. Do derby půjdou v klidu

Vítr do plachet přineslo gepardí smečce i vyřazení jabloneckých Vlků, pro které, díky včerejší prohře, skončila sezóna. Čeká je už právě jen derby s Gepardy. Kouč Gepardů doufá, že ho pojmou sportovně a nebude to zbytečně vyhrocený zápas.

"Jim už o nic nejde. Ale ve vzájemném derby dvou jabloneckých mančaftů půjde hlavně o prestiž. Naši hráči dostali den volna, zrušili jsme jeden trénink. Play off bude náročná, hraje se v pondělí, středu a pátek. Boj o semifinále bude těžký. Ve čtvrtek už zase budeme trénovat a budeme se připravovat na derby s Vlky. To bude zároveň poslední utkání základní části. A už pak následující pátek nastoupíme do play off. Uvidíme, koho dostaneme, jestli Lomnici nebo Českou Lípu. Já bych raději hrál s Lípou, ta je pro nás víc hratelná. Lomnice je víc úporná. Ale samozřejmě, teď už v play off bude každý zápas jiný. Po půlce základní části jsme vůbec nedoufali, že bychom prošli až do play off. Za mne už toto je úspěch, vzhledem k tomu, jak jsme sezónu začali a hráli až do poloviny," řekl k vysoké výhře a účasti v play off trenér David Svoboda.

HC Gepardi Jablonec : HC Varnsdorf 16 : 5 (2 : 1, 6 : 1 , 8 : 3)

Branky: 5. Bureš (Herda, Pojsl), 18. Maďar (Peřina), 23. Herda (Tomíček), 25. Špaček (Kapička), 26. Herda (Pavlů, Charvát), 35. Šorejs, 36. Herda (Bitman), 36. Maďar (Šesták, Peřina), 45. Šorejs (Kapička, Várady), 47. Várady (Špaček, Tomíček), 49. Maďar (Charvát), 51. Tomíček (Pojsl, Herda), 55. Kapička (Špaček), 56. Pavlů (Herda, Tomíček), 57. Šesták (Charvát) – 14. Damnitz (Prokop), 33. Matějka (Endál, Damnitz), 44. Matějka (Endál), 54. Matějka (Pešek), 55. Štefan (Damnitz)