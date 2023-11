Historicky první hokejové derby dvou jabloneckých týmů přineslo výbornou podívanou. Sedm stovek fanoušků v hledišti stadionu vytvořili výbornou atmosféru. K vidění byl hokej s pěknými brankami, ale i šarvátkami, prostě drama až do závěru a rozhodnutí v samostatných nájezdech. Byla to podívaná hodna druhé ligy. V nájezdech se vítězem derby mezi HC Jablonec a HC Gepardi Jablonec stalo mužstvo HC Jablonec.

HC Gepardi - ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Jak prožíval derby kapitán Gepardů Michal Pavlů?

Váš dojem z derby?

Nejprve bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru, a to jak tábor Vlků, tak Gepardů. Takovou účast na zimáku v Jablonci za posledních roky nepamatuju. Fanoušci jak Gepardů, tak Vlků, byli féroví. Zápas hodně ovlivnili rozhodčí, a to jak na jednu, tak na druhou stranu. Nepovedl se mu, zbytečně ho vyhrotil a nezvládal ho. Některé jeho výroky do hokeje nepatřily. To byla, podle mne, černá kaňka na tomto derby. Takhle často jsem, jako kapitán, u rozhodčího ještě nebyl. Sporných momentů bylo ve hře mraky, ale on je nezvládl.

Jak hru a výkony na ledě hodnotíte?

A ke hře. My jsme měli slabší pasáž ve druhé třetině. To jsme se víc jak hokeji věnovali osobním soubojům, nechali jsme se strhnout hrou Vlků, která občas nebyla férová a některé výroky byly zákeřné. Přišlo mi, že někteří jejich hráči se ani nesnažili hokej hrát. My jsme ale ukázali, že fungujeme jako tým. Nepoložili jsme se, ani, když jsme prohrávali o tři góly.

Kdo vám na soupisce chyběl?

Trest má ještě Kapička. A ten na ledě chybí, je to hráč, který umí dát gól. Ale musíme si poradit i bez něj. Samozřejmě ale přivítáme, až mu trest skončí. Na střídačce s námi byl. Chodí v trestu na každý zápas. A jednoduché to pro něj nebylo, říkal, že ho svrběly ruce…

Jak při nájezdech pracují nervy?

Nájezdy jsou už jen o štěstí, je to padesát na padesát. Tentokrát byli šťastnější Vlci. K výhře jim musím pogratulovat. Nelíbilo se mi ale a zklamalo mě, že některým z nich chyběla pokora k hráčům a fanouškům, když po závěrečném hvizdu jejich brankář, který pár gólů taky inkasoval, se jede pod náš kotel vysmívat, radovat. Možná tím chtěl provokovat naše fanoušky.

Fanoušci byli spokojení. Pro ně oba týmy hrály velmi pěkně.

Myslím, že výsledek byl spravedlivý. Pro diváky to bylo atraktivní utkání, ve kterém viděli spoustu gólů. Nechyběly emoce na ledě, ty do sportu patří, ale ne zákeřné situace, které byly k vidění také. Někteří hráči Vlků neudrželi nervy na uzdě. Ale taková je možná dnešní doba, že nemají respekt ani z trenérů, fanoušků, protihráčů. Možná proto i chybí mládež, mladí kluci.

V kabině tedy po prohraném derby smutno nebylo?

Nejdůležitější pro nás bylo, že jsme srovnali situaci při ztrátě tří gólů. To je pro nás do dalších zápasů plus. Fungovali jsme jako jeden tým. Povedlo se to až do prodloužení, možná, kdyby se hrálo o chvíli dýl, tak bychom to urvali v náš prospěch.

S Vlky se ještě na jabloneckém ledě do konce roku potkáte…

Určitě ano. Doufejme, že to bude jen o o hokeji, bez neférových zákroků a špatných rozhodnutí rozhodčího. A když jich bude ještě o třetinu víc, tak to bude super.

Jaký soupeř vás čeká v prvním listopadovém víkendu?

Musíme pokračovat pořád stejně, nejlépe ale ještě líp. Poslední dva zápasy jsme odehráli dobře, už jsme se na ledě našli a doufejme, že takto budeme pokračovat dál. Naše výkonnost stoupá. Chceme co nejvíc vyhrávat. V neděli 5. listopadu hrajeme od 18,15 hodin doma proti Turnovu. Všechny fanoušky zveme a budeme rádi, když nás budou zase podporovat.