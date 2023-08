Fanoušci jabloneckého hokeje nemusí zoufat. I když to na konci června vypadalo, že hokej v Jablonci končí, opak je pravdou. Vedení HC Vlci sice prodalo licenci II. ligy, ale hrát se bude dál. Vznikl nový hokejový klub s názvem HC Gepardi. S Vlky už nemají nic společného. A jejich dres bude oblékat také Michal Pavlů. První mistrák krajského přeboru hrají na jabloneckém ledě 28. září od 18 hodin proti Lomnici. Fanoušky srdečně zvou!

Michal Pavlů dres Vlků už neobléká. Do nové sezóny nastoupí za Gepardy. | Foto: Josef Březina

Co vás vedlo k tomu, že se zapojíte do nového týmu Gepardů?

Převažuje u mne zklamání z událostí, které se staly. Hlavně to, že my, hráči, kteří jsme loni v Jablonci druhou ligu zachránili, jsme do poslední chvíle nic nevěděli. To na nás beru jako podraz. Dozvěděli jsme se, jak to bude s druhou ligou, z úplně jiných zdrojů, než jsme se to dozvědět měli. Z toho důvodu už nechceme pokračovat za Vlky.

Takže jste nápad založit tým Gepardů přivítal?

Určitě, v novém týmu se zase skoro všichni, kteří jsme spolu hráli, sejdeme. S týmem Vlků už nechceme mít nic společného. Nápad jsem určitě uvítal. A líbí se mi i jejich koncepce, výhledově založit mládež a celý tým rozvíjet.

Mohl by Jablonec být bez hokejové druhé ligy?

K Jablonci hokej patří. Zažil jsem tady ty nejlepší sezóny v historii, které tu kdy byly. A vůči fanouškům je fér, že kluci rozjeli nový tým. Věřím, že nás fanoušci přijdou zase podpořit.

Budete bojovat zase o druhou ligu?

Určitě bych si to za sebe přál. Je mi líto, jak to celé dopadlo. Zřejmě druhá liga nebyla pro vedení klubu taková srdeční záležitost. Jen proto to asi připustili.

Na co nejraději vzpomínáte?

Určitě to byly tři sezóny po sobě, kdy jsme došli až do baráže. Chtěl bych to ještě jednou zažít.

V úspěch Gepardů tedy věříte?

Doufám, že nějaký úspěch s novým týmem uděláme, i když je to teprve začátek. Potkal jsem se zase skoro s celým mužstvem. Vrátili se i kluci, kteří za Jablonec nastupovali dřív.

Kdy jste začal psát váš hokejový životopis?

Hokej hraju od čtyř let. Nikdy jsem ale za ty roky nezažil, že by se vedení klubu zachovalo takovým způsobem, jako u Vlků.

Vzpomínáte na roky za Petra Cinibulka?

Určitě. To byla spanilá jízda. O hráče bylo dobře postaráno. To byla nejlepší éra, na tu vzpomínám jen v dobrém.

Jak vidíte soupeře v krajském přeboru?

Doufám, že tým, ve kterém se všichni známe, si sedne a bude dobře fungovat. A bude se vyhrávat. A taky doufám, že bude chodit hodně fanoušků a budou nám fandit. Hrajeme to pro ně.

Kdy se představíte na jabloneckém ledě?

Doma hrajeme 28. září od 18 hodin proti Lomnici.

V Jablonci je teď ještě vedle Vlků tým HC Jablonec a hraje stejnou soutěž. Jaký to bude zápas, až se potkáte na ledě?

Bude to pro nás velká motivace a asi i velký souboj. Doufám, že Vlkům vrátíme to, co nám provedli na konci sezóny.

Máte nějakého kamaráda, bývalého spoluhráče v týmu soupeře?

Myslím, že ne. Všichni kluci byli stejného názoru, takže se sejdeme u Gepardů. Nebo šli hrát do jiného klubu.