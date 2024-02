Patnáct vteřin dělilo hráče HC Jablonec od důležitého bodu. V krajské hokejové soutěži přivítali na svém ledě soupeře z Jičína. Ten je na prvním místě tabulky. Domácí boj o body rozjeli naplno. Hosté je ale za chybu odměnili brankou a pečetili vítězství za stavu 2:3.

HC Jablonec - HC Jičín | Video: Josef Březina

Pravou hokejovou bitvu viděli diváci na jabloneckém zimním stadionu. Domácí HC hostil vedoucí celek soutěže Jičín. Ten začal zápas velmi sebevědomě a hned v úvodu se ujal vedení poedenou ranou Průška. Hosté měli častěji kotouč na svých hokejkách a v soubojích u mantinelů působili silnějším dojmem. Domácí borci ale bojovali a odměnou jim bylo vyrovnání, když Kala našel mezírku mezi brankářovým tělem a tyčkou a propasíroval kotouč za brankovou čáru. Netrvalo však dlouho a hosté šli opět do vedení, branku dával Kloutvor. Těsně před odchodem do šaten však domácí Kubiny srovnal stav na 2:2.

Bitva o každý kotouč a nepřesná koncovka na obou stranách, to byla charakteristika druhé třetiny, která nepřinesla žádnou branku. A tak bylo jasné, že se rozhodne v poslední části hry. A že, komu se podaří dostat kotouč do soupeřovy branky, vyhraje. O nějaké převaze jednoho nebo druhého celku se nedalo mluvit, a tak nehrozilo nějaké výrazné vítězství.

Domácí hráči bojovali ze všech chvil a zdálo se, že dosáhnou minimálně na bod z tohoto zápasu. Jenže minutu před závěrečným hvizdem, který by přinesl prodloužení, fauloval domácí Pilek. Hosté poslali na led nejsilnější sestavu a patnáct vteřin před uplynutím hrací doby se jim podařilo z nepřehledné skrumáže na domácím brankovišti dotlačit kotouč do sítě a vybojovat v Jablonci tři body. Domácím borcům tak chybělo pouhých patnáct vteřin k vybojování minimálně bodu, když v prodloužení by mohlo přinést cokoliv.O to větší bylo zklamání v jablonecké šatně, protože zasloužený bod byl nadosah."

"Narazili jsme na dalšího kvalitního soupeře. Bylo vidět, že naši hráči jsou nervózní, protože hrajeme o šestku. Nebyli jsme schopní si nahrát. První třetina skončila 2:2, výsledek dobrý, herně jsme spokojení nebyli. Zjistili jsme ale, že se s Jičínem hrát dá, i když měl pořád navrch. Druhá třetina byla bez branek. Nás držel gólman. Ve třetí třetině jsme šance měli. Dvakrát jsme netrefili prázdnou branku. Udělali jsme ale chybu na útočné modré a řešili jsme to faulem. Soupeř šel do přesilovky, kterou patnáct vteřin před koncem využil. Prohráli jsme, je to škoda. Svoji roli sehrála nervozita. Jinak se kluci ale snažili, neměli jsme ani tolik vyloučených. Výkon podal Jičín hokejovější. Bojovali jsme, snažili jsme se, ale z naší strany byla vidět křeč. Udělali jsme chybu a soupeř ji využil a nás potrestal. Zahrál dobře přesilovku. Chytili jsme teď po sobě dva těžké soupeře, nejdřív druhý Turnov a teď první Jičín. Myslím, že se to bude lámat o víkendu proti Frýdlantu. Hrajeme tam v sobotu. Je potřeba hráče uklidnit. Dnes chtěli až moc, bohužel nám to nevyšlo. Máme před s sebou dva zápasy, dohrávat se to bude až do konce. Poslední utkání hrajeme doma proti Gepardům."

Branky : 10. Kala (Krytinář), 20. Kubíny (Pilek, Kulda) – 1. Průšek (Kloutvor), 16. Kloutvor (Průšek), 60. Kollman (Průšek, Sedmík)