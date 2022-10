Ti z diváků, kteří přišli na stadion o chvilku pozděj , museli litovat. Úvod byl nečekaný – neuběhla ani minuta a domácí Piráti šli po střele Chrpy do vedení. A téměř hned po vhazování odpověděli Vlci stejnou mincí – Had po přihrávce Plíhala vyrovnal! A hrál se hokej ve vysokém tempu, který se musel fandům líbit.

V páté minutě totiž přišla další branka - domácí šli do vedení, když Jelínka v brance Vlků překonal Koláček. Přestože pak již do konce první části branka nepadla, museli být fandové s předváděnou hrou obou mužstev spokojení. Ve druhé části se do hry vloudilo více nepřesností, přišla i vyloučení a střelecky se v této části dařilo více Vlkům. Ve 34. minutě se dostal ke kotouči Pilek a trefil se přesně do rohu domácí branky. A o tři minuty později se trefil mezi betony domácího gólmana Dušek a Vlci vedli. Piráti ovšem na tuto branku rychle odpověděli a za necelé dvě minuty Chloubou srovnali stav zápasu.

Přes řadu šancí na obou stranách se do konce druhé třetiny již stav zápasu nezměnil, a tak bylo jasné, že rozhodne závěrečné dějství a to, kdo v něm bude mít více sil a střeleckého štěstí. Start do něho vyšel lépe domácím borcům a opět v úvodu třetiny šli do vedení, když v přesilové hře skóroval Havel. O pár minut později obraně Vlků ujel Koláček a překonal brankáře Jelínka. Piráti vedli o dvě branky a zdálo se být jasno. Vlci ale bojovali a v 54. minutě také v přesilovce snížili povedenou ranou Maďara. Přesilovka Vlků pokračovala, jenže místo vyrovnání přišel únik domácí dvojice Chlouba – Žižka. Druhý jmenovaný nedal Jelínkovi šanci.

Piráti čtyři minuty před koncem opět vedli o dva góly. Snížení mohlo přijít minutu před koncem po Jursově raně z „první“, výborný zákrok domácího brankáře Běhuly ale změnu skóre nepovolil. A vzápětí přišel i vynikající zákrok brankáře Jelínka ne druhé straně. Šanci na zvrat, i když jen malou, dalo Vlkům ještě vyloučení Kostourka půl minuty před koncem. Nic se však již nepovedlo, a tak Vlci odjížděli z Chomutova bez bodu, za předvedenou hru a nasazení si však zaslouží pochvalu.

trenér Jan Šuráň:

"Jeli jsme v hodně oslabené sestavě, pouze se čtrnácti hráči, trápí nás nemocnost, virózy. Vzhledem k sestavě jsme utkání odehráli dobře. Soupeř byl velice kvalitní, hráli i bývalí hráči z extraligy. Ale pohlídali jsme si je. Zápas to byl vyrovnaný. My jsme neproměnili několik našich šancí. Teď nás doma čeká další těžký soupeř. Přijede Příbram. Doufejme, že už bude k dispozici více hráčů. Potřebujeme udělat zase nějaké body."

Piráti Chomutov : HC Vlci Jablonec 6 : 4 (2 : 1 , 1 : 2 , 3 : 1)

Branky a nahrávky: 1. Chrpa (Lukeš, Hübl), 5. Koláček (Chlouba, Mála), 39. Chlouba (Mála), 44. Havel (Zajíček), 46. Koláček (Kostourek), 56. Žižka (Chlouba) – 2. Had (Plíhal, Maďar), 34. Pilek (Jakubec), 38. Dušek (Jursa), 53. Maďar (Plíhal, Brokeš)

Piráti Chomutov: Běhula (Hanuljak) – Charousek, Váchal, Žižka, Pavlát, Seemann, Ferbas, Havel – Hübl, Kostourek, Koblížek, Mežnar, Lukeš, Koláček, Zajíček, Chlouba, Mála, Chrpa Trenér: Kamil KoláčekHC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Kollert, Pavlů, Filip, Had, Koutecký, Pilek – Jursa, Kačírek, Maďar, Dušek, Strnad, Jakubec, Brokeš, Bouřil, Plíhal Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Valda – Kučera, Jurak