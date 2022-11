Do vedení šli domácí, když jabloneckého Horáka překonal v úniku blafákem Prášek. O osm minut později bylo pro Vlky ještě hůře. Při vlastním oslabení zaútočili domácí a Matiáškovi se podařilo překonat jabloneckého brankáře Horáka – 2 : 0. Vlci ale nezkolabovali, naopak – o dvě minuty později snížil pěknou ranou po nahrávce od Foldy Bouřil. Nadále se pak hrál poměrně vyrovnaný hokej a skóre se do konce druhé třetiny již nezměnilo.

Vlkům hrozila v Letňanech „desítka“. Ale soutěž jede dál. V Písku musí vyhrát

Jenže v té třetí se opakoval začátek druhé. Domácí Králové v jejím úvodu opět skórovali a brzy vedli o dvě branky. Střelcem byl podruhé v zápase Prášek. Vlkům branka trochu sebrala síly, utkání bylo ve znamení dvojice domácích borců Prášek – Matiášek. Ti si rozdělovali úspěšné střely a asistence a Matiášek v 51. minutě přidal čtvrtou trefu do sítě hostujícího brankáře. Vlci již neměli síly na korekci stavu a naopak, domácí Králové ještě přidali dvě minuty před koncem pátou branku.

Trenér Jan Šuráň: "V minulém utkání jsme přišli o Lukáše Abraháma, dalšího ze zraněných hráčů, který nám hodně chybí. Tři obránci teď nemáme a je to pro nás hodně složitá situace. Přivedli jsme z Děčína Starého, který tam hrál ještě minulý týden. Měli jsme tak alespoň počet obránců, který potřebujeme. Je to hodně složitá situace. Je těžké na něčem stavět. A další věc, kterou jsem zmiňoval už po minulém utkání. Nefunguje nám první a druhá lajna a dnes se to zase potvrdilo. Doplácíme na triviální chyby, které bychom měli zvládnout a dokonce dostaneme branku v naší přesilovce. Dvě a půl třetiny byla hra vyrovnaná. První gól byl úplně hloupý po individuální chybě. Dokázali jsme stáhnout na 2:1, ale soupeř odskočil a když jsme dostali na 3:1, tak už nás ten gól srazil. Ale hraje se dál. Pozici v tabulce dobrou nemáme. Prvních osm týmů v tabulce odskočilo a dalších osm, my, Benátky, Hronov, Děčín a další, se popereme o pozice v druhé půli tabulky. Chomutov, Letňany, Tábor jsou úplně jinde. Nás teď čeká zápas doma a musíme ho vyhrát. Věřil jsem, že budeme bodovat u v Písku. Bohužel se to nepovedlo a tato situace je pro nás alarmující, body potřebujeme. Ale stále nenastoupí zranění hráči, jejich zranění jsou na delší dobu léčení. Doma hrajeme ve středu 9. listopadu od 18 hodin s Děčínem. A musíme si opitimisticky říct, že to klapne. Je to jako na houpačce, pár utkání bez body, v dalších se zase už třeba daří."

IHC Králové Písek : HC Vlci Jablonec 5 : 1 (0 : 0, 2 : 1 , 3 : 0)

Branky a nahrávky: 21. Prášek, 29. Matiášek (Prášek) 41. Prášek (Matiášek), 51. Matiášek (Prášek, Novák), 59. Volf (Matiášek) –– 31. Bouřil (Folda

IHC Králové Písek: D. Novák (Kříž) – F. Novák, Dudáček, Kurfürst, Dvořák, Radoš "A", Hanus "A", Turek – Hollar, Macháček, Hrakholski, Prášek, Brož, Koupal, Andrle, Volf "C", Matiášek, Bednařík, Novotný, Pouzar.

Trenér: Tomáš Matušík

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Leško) – Bitman, Koutecký, Kollert, Had, Pavlů "A", Starý – Špaček, Jursa, Maďar, Kačírek, Foerster, Plíhal "C", Kapička, Dušek "A", Strnad, Folda, Brokeš, Bouřil. Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tvrdík.