Zkušenosti z bohaté hráčské kariéry, během které oblékal dres klubu NHL San Jose Sharks, finských týmů TPS Turku, Kärpat Oulu a Tappary Tampere, nebo třeba německého Landshutu, Znojemských Orlů a Třineckých Ocelářů předává svým spoluhráčům a svěřencům z Vlčí smečky už čtvrtou sezónu.

Od loňské sezóny se ale Tomáš zapojuje i do klubového managementu coby sportovní manažer A týmu, v jeho kompetenci je mimo jiné i složení hráčského kádru a vytipování posil. Aktuálně tak komunikuje s hráči a buduje pro nadcházející sezonu silný tým, se kterým by chtěl bojovat o nejvyšší příčky.

“Tomáš je velkou osobností nejen na ledě, ale i v kabině, pro naše mladé hráče je obrovskou inspirací a zároveň i školou být v jednom týmu s takovým hokejistou. Můžou vidět jeho nasazení v tréninku, přípravu na zápasy, přehled ve hře a čerpat z jeho zkušeností. Měli by si cenit každé rady a instrukcí, které od něj jako od hrajícího trenéra dostávají. Téměř stovka zápasů v NHL a dalších čtyři sta v dresu elitních finských a českých týmů jsou jasným argumentem“, říká o Plíhalovi manager David Bartel. Zároveň také dodává, jak je důležité, že se Plíhal začlenil i do vedení Vlků. "Na lidech jako je on chceme postavit budoucnost našeho klubu. Samozřejmě budoucnost úspěšnou…”, zdůraznil David Bartel.