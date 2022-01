Na ledě se mladých sportovců chopili trenéři základny Bílých Tygrů s instruktorkami, ale také hokejisté A-týmu a juniorského celku. Program v každé skupince byl uzpůsoben bruslařským dovednostem dětí, které v takhle nízkém věku bývají hodně individuální. Jedním z pomocníků malých bruslařů byl i nejvyšší hráč Tipsport extraligy Adam Klapka: "Děti byly super. Snažil jsem se jim pomoci a poradit. A bylo vidět, že si to děti braly k srdci, i když samozřejmě první zkušenosti na ledě nejsou vůbec lehké," usmíval se.

Všechny potěšila výborná nálada, která v průběhu sportovního dopoledne panovala. Rodiče svým dětem vytvářely podporou parádní atmosféru, a jejich ratolesti se odměnily velkým nadšením a energií, se kterou se na ledové ploše pouštěly do jednotlivých úkolů. "Děti byly nadšené, ale zároveň soustředěné. Až mě to překvapilo, jak svědomitě k tomu ve svém věku přistoupily. Velká paráda!" neskrýval ohromení odchovanec libereckého hokeje Jakub Rychlovský.

FOTO: Týden hokeje v České Lípě přilákal na zimák přes třicet dětí

"Akce se moc povedla, dcerka byla hodně spokojená. Hokej máme obě rády a když to jde, chodíme Tygrům i fandit," pochvalovala si Eva Ferešová, maminka jedné z účastnic libereckého Týdne hokeje. "Myslím si, že po této zkušenosti bude chtít dcera u hokeje určitě zůstat."

Hladký průběh dlouho dopředu intenzivně plánované akce velice potěšil i Daniela Stehna – vedoucího trenéra základny Bílých Tygrů. "Díky předběžným registracím jsme věděli, že dorazí opravdu hodně dětí, ale i tak konečné číslo účastníků předčilo naše prvotní očekávání. Chci všem moc poděkovat za pomoc s organizací akce. Zatím to vypadá, že na základě počtu návštěvníků budeme nejlepší v republice," prozradil.

"I v návaznosti na vysoký počet registrovaných dětí jsme si připravili stanoviště tak, aby se všude hýbaly. Poděkování patří i hráčům z áčka a juniorům, měli jsme tu dokonce střelbu na brankáře. Snažili jsme se to uspořádat tak, aby nám děti nestály ve frontách a mohly si užít hodně bruslařských i herních cvičení. Organizace byla náročná, přiznám se, že jsem do rána nespal," dodává Stehno s úsměvem. "Věřím ale, že se nám to ale perfektně vydařilo a všichni účastníci i s rodiči byli spokojení. Snad se nám vrátí, chceme se všemi zůstat v kontaktu," uzavírá vedoucí trenér naší základny.

Ondřej Belák