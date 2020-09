Poslední příprava vyšla Vlkům na jedničku

Vlci se v přípravném utkání pořádně rozjeli. A diváci viděli to, na co byli zvyklí. Děčín od nich dostal osm branek. Snad si to zopakují i v mistrovském zápase II. hokejové ligy.

Vlci vyhráli | Foto: Josef Březina