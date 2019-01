Liberec - Klub Bílí Tygři zahájil již včera předprodej na čtvrtfinále play off hokejové extraligy.

JSME TAM! Celá lavička Bílých Tygrů v čele s trenérem Kalousem jásá po skončení rozhodujícího pátého zápasu série v předkole play off extraligy. Po excelentním vítězství 9:1 nad Českými Budějovicemi postoupili Liberečtí do čtvrtfinále. | Foto: Deník/ Jan Škvára

Nevyzpytatelné předkolo play off mají hokejisté Bílých Tygrů Liberec zdárně za sebou. Narozdíl od loňské sezony pro ně soutěž nekončí tak nepříjemně brzy, jako v minulém roce po výprasku od Vítkovic.

Po pětizápasové sérii s Českými Budějovicemi, zakončené triumfální nedělní výhrou, čeká nyní na liberecký tým další výzva. Ve čtvrtfinále, hraném již na čtyři vítězné zápasy, se střetnou s vítězem základní části nejvyšší soutěže a držitelem Prezidentského poháru, mužstvem Plzně.

Čtvrtfinálová série začne ve čtvrtek a v pátek ve městě piva, do Liberce se přesune ve dnech pondělí 22. a úterý 23. března. Liberecký klub již včera zahájil předprodej na tyto atraktivní duely, včetně permanentek na celou play off.

V myslích fanoušků Tygrů zatím stále ještě doznívá nádherný nedělní zápas, v němž Liberec deklasoval České Budějovice 9:1. Hrdinou zápasu byl slovenský útočník Milan Bartovič, autor čtyř gólů, což se ještě v letošním ročníku extraligy žádnému hráči v jednom utkání nepodařilo.

Přitom do třetí třetiny jej liberečtí trenéři nenasadili. Podle všeobecného mínění nechtěli zřejmě riskovat, že by se Bartovičovi hosté pomstili za jeho hrubý faul na Tůmu ve druhém zápase, po kterém pro českobudějovického obránce sezona předčasně skončila.

Sám slovenský kanonýr to ale popírá: „Už v předešlém zápase jsem měl menší svalové problémy. Trochu se to ozvalo, tak jsem nechtěl riskovat. Na čtvrtfinále ale budu fit.“

Osmadvacetiletý hráč přiznal, že se na nedělní duel snažil maximálně soustředit. „A když dáte v první třetině dva góly, tak člověk získá sebevědomí. Pak to tam padá skoro naslepo,“ pousmál se Bartovič, jenž vstřelil čtyři góly v seniorech poprvé. Dříve se mu to prý povedlo naposledy v juniorech Dukly Trenčín.

„Byl odpočatý a bylo to vidět. Co více říct… Měl o zápas méně. On je normálně rychlý a ještě měl více sil. Dokázal to dobře prodat,“ uznal kvality slovenského útočníka obránce Budějovic František Ptáček.

Že by mohli Severočeši zvládnout rozhodující duel s takovým přehledem a převahou, Bartovič nečekal. „To nečekal nikdo. Na Budějovicích ale bylo vidět, že čtvrtý zápas odehrály poslední třetinu na dvě tři lajny, takže jsme věděli, že jim musejí docházet síly. Chtěli jsme proto napadat jejich obránce, kteří toho měli myslím docela dost,“ řekl.

O svém předešlém zápise do historie série, zranění Tůmy, se už bavit nechtěl. Před příchodem mezi novináře dokonce pořádal tiskového mluvčího klubu, aby médiím tlumočil přání, že na otázky tohoto typu odpovídat nebude. „Už se toho napsalo až až. Proč se k tomu vracet,“ řekl pouze.

V čele bodování

Milan Bartovič, ačkoli odehrál o zápas méně než většina účastníků předkola, se dokonce dostal do čela kanadského bodování i tabulky střelců play off.

Má na svém kontě ze čtyř zápasů sedm bodů a vstřelil šest branek. Jeden zápas vynechal kvůli disciplinárnímu trestu za šlápnutí na beka Martina Tůmu.

O druhé místo v produktivitě se se sedmi body za tři trefy a čtyři přihrávky dělí Bartovičův klubový spoluhráč Petr Nedvěd, Michal Vondrka ze Slavie a Robert Reichel z Litvínova, pro něhož už sezona skončila.

Stejný počet bodů za dva góly a pět přihrávek má na kontě také nejproduktivnější hráč základní části Roman Červenka ze Slavie. Mezi střelci zaostává o dvě branky za Bartovičem další hráč Liberce Andrej Podkonický. Nejlepšími nahrávači jsou s pěti asistencemi spolu s Červenkou Pavel Kašpařík s Václavem Nedorostem a litvínovský obránce Ivan Švarný.

Nejproduktivnějším obráncem je Petr Kadlec ze Slavie, který ve čtyřech duelech zaznamenal pět bodů za gól a čtyři přihrávky.

Nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech má s pěti kladnými body další slávistický bek Tomáš Žižka, nejhorší je se sedmi zápornými body útočník Tomáš Vak z Českých Budějovic. Nejtrestanějšími hráči jsou s 39 minutami Jiří Vašíček ze Slavie a Ondřej Veselý z Českých Budějovic.

Mezi brankáři měl v brankově bohatém předkole, v němž padlo v deseti zápasech 74 gólů, z hodnocených nejlepší statistiky liberecký Marek Pinc s průměrem 3,37 obdrženého gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,91 procenta.