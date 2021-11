Taky třetí zápas druhé ligy mezi Bílinou a Jabloncem skončil po šedesáti minutách remízou. A potřetí za sebou si dva body ze vzájemných zápasů odvezli hráči jabloneckého týmu. Ale byl to chvílemi opravdu pořádný nervák. Postavení v tabulce favorizovalo Vlky. Oba předchozí vzájemné zápasy skončily vítězstvím Vlků. Ovšem pokaždé až po prodloužení!

A i úvod tomu odpovídal. Jenže pak přišel výpadek, snad domněnka, že už je hotovo a domácí do konce první části vstřelili dva góly a tak snížili na 2:3. Druhá třetina pak byla dlouho ve znamení vyrovnaného boje a ve 36. minutě se dokonce Drakům podařilo srovnat stav utkání na 3:3. Vlci odpověděli téměř okamžitě, po dvaceti vteřinách se znovu ujali vedení trefou Hrice. Jenže ještě 20 vteřin před koncem druhé třetiny skóroval domácí Daniel a do kabin šla mužstva za stavu 4:4. Potvrdilo se tak, že vzájemné zápasy doposud vždycky byly ve znamení přestřelek a těžkých bojů. A i tentokrát to vypadalo, že by mohlo dojít na prodloužení. A taky došlo!

Ani tento zápas nevybočil z dosavadní tradice. Vlci z jasně rozehraného utkání udělali drama a ve 46. minutě, po střele domácího Ouřady, dokonce prohrávali. A dlouho to vypadalo, že tomu tak bude snad i do konce zápasu. V 55 . minutě ale pálil obránce Vlků Mrkvička a srovnal stav utkání na 5:5. A protože do šedesáté minuty se stav již nezměnil, došlo na avizované prodloužení. A i to mělo tradiční průběh. Při vyloučení domácích za příliš mnoho hráčů na ledě, šla na led první pětka Vlků a přesilovku sehrála výborně . Po nahrávce Kapičky zakončoval přesně opět Mrkvička.

A Vlci si tak velmi důležité body v Bílině a opět v prodloužení vybojovali. K zápasu řekl jablonecký Tomáš Brokeš: „Mělo to být za tři body ne za dva. Když jsme vedli po první třetině, mělo být o zápase už rozhodnuto. Necháme si zase dát laciný gól. Tím soupeři nahrajeme a nám se to pak špatně dohání. Z klidného zápasu je najednou boj. Aspoň že jsme to doklepali takhle.“

HC Draci Bílina – HC Vlci Jablonec 5:6 po prodloužení (2:3, 2:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Kubinčák (Zdeněk, Záruba), 19. Zdeněk (Kubinčák, Bittner), 36. Ouřada (Žolobov, Šefl), 40. Daniel (Zdeněk), 46. Ouřada (Žolobov) – 4. Brokeš (Abraham, Plíhal), 13. Plíhal (Brokeš, Kapička), 14. Kapička (Plíhal), 36. Hric (Kačírek), 55. Mrkvička (Brokeš, Plíhal), 62. Mrkvička (Brokeš, Kapička)Rozhodčí: Němec – Goltsch, L. Sýkora