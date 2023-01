Letci z Prahy dobře kombinovali, byli důrazní a rychlí a své akce okamžitě zakončovali střelbou. A neuběhly ještě ani dvě minuty a šli po pěkné kombinaci do vedení. Rychlé vedení dávalo tušit, jak se bude zápas vyvíjet. Vlci ale mírně hru vyrovnali a svého soupeře příliš do zakončování nepouštěli. To platilo až do 12. minuty. To šel na trestnou lavici za vysokou húl na 2 + 2 minuty Vlk Jursa a Letci přesilovku bleskově využili a po rychlé akci přesnou nahrávku usměrnil pod „víko“ domácí branky hostující Kastbr. Dvě minuty z trestu byly tímto odmazány, druhé dvě ale platily dál. A hosté využili i tuto přesilovku, když střílel Wojnar a zvyšoval na 3 : 0 pro Letce.

To byl stav, za kterého se šlo do kabin. Platil až do třicáté minuty, kdy dobře hrající hosté přidali další trefu do domácí sítě. Střelu Chalupy tečoval Kropáček a domácí gólman Horák byl bezmocný. O dvě minuty později svitla Vlkům naděje, když z přihrávky Foerstera střílel přesně Maďar a snížil na 1 : 4. To však netrvalo dlouho a svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda přidali další dvě branky a před poslední částí hry byl stav 1 : 6!

V úvodu třetí třetiny pak Letci nejprve při vlastním oslabení přidali další gól a potom využili přesilovou hru. Na ukazateli svítilo skóre 8 : 1 v jejich prospěch. A vypadalo to na hrozivou „desítku“ pro Vlky. K tomu ale již nedošlo, naopak, v 56. minutě Vlci vstřelili druhý gól, když ujel Špaček a jeho pokus usměrnil do sítě dojíždějící Had. Stanovil tak konečný stav zápasu na 2 : 8.

Letňany vyhrály zaslouženě, byly lepší ve všech herních činnostech a ukázaly, že jsou právem na čele druhé ligy. Vlci nyní musí rychle zapomenout na tuto porážku a soustředit se na sobotní zápas proti Králům Písek. V něm by měli, na domácím ledě, naplno bodovat. Začátek zápasu je opět v 18 hodin.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Šli jsme do hry proti prvnímu týmu tabulky. Bylo to pro nás těžké utkání. Oslabil nás nedostatek hráčů, marodka. Museli jsme se s tím nějak popasovat, zápas skončil jak skončil. Výsledkově to pro nás není ideální. Teď nás čeká doma Písek, ten se pohybuje v tabulce kolem nás. Myslím, že by to mohl být pěkný hokej."

Trenér Letňan Jaroslav Nedvěd: "Každý zápas v novém roce, po tak dlouhé pauze, je důležitý. Přes svátky jsme trénovali nepravidelně. Proto nikdo neví, jak to pak bude v prvním utkání vypadat. Z naším strany jsme zápas odehráli v dobrém tempu. Dali jsme góly, za mne spokojenost. Soupeř měl zřejmě velkou marodku. Jeli jsme do Jablonce jako favorité, přijeli jsme sem vyhrát. A vyhráli jsme. Chceme dohrát základní část na čele tabulky, pak přijde nadstavba, ve které nás čekají těžší zápasy. Každá výhra je důležitá."

HC Vlci Jablonec - HC Letci Letňany 2 : 8 (0 : 3, 1 : 3, 1 : 2)

Branky a nahrávky: 32. Maďar (Foerster), 56. Had (Špaček, Brokeš) – 2. Kučera (Havelka), 12. Kastner (Hozák, Kolářík), 13. Wojnar (Kropáček, Havelka), 30. Kropáček (Chalupa, Kučera), 36. Kučera (Kropáček, Řepík), 38. Chalupa (Uhlík), 42. Lytvynov, 44. Arnošt (Hozák, Kolářík)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Leško) – Koutecký, Abraham, Pavlů (C), Starý, Had, Pilek – Dospěl, Kačírek, Maďar – Špaček (A), Jursa, Foerster – Grešl, Brokeš (A), Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC Letci Letňany: Brázdil (Kopřiva) – Kolářík, Havelka, Lytvynov, Chalupa, Fiala – Wojnar, Švec, Kastner (A) – Hrala, Hozák (C), Řepík – Kučera, Vacín, Arnošt (A) – Uhlík, Kropáček, Turek

Trenér: Jaroslav Nedvěd

Rozhodčí: Valda – Kettner, Motl