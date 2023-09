Už jen několik dnů zbývá Gepardům do premiéry v krajské soutěži (16.9.). Ta pro ně startuje na ledě soupeře v Turnově. Nový tým vyjede na led nejen v nových dresech, ale také s novým trenérem. A právě ten na sebe před prvním mistrákem prozradil, kdy začal s hokejem a jaké má plány s týmem Gepardů.

trenér HC Gepardi Jablonec | Foto: Josef Březina

„Kluky znám, věřím jim, vím, co od nich můžu čekat,“ říká na začátku sezóny trenér týmu HC Gepardi Jablonec David Svoboda.

A o sobě na začátku nové sezóny prozradil:

Hokej jsem hrál od mládí, když jsme bydleli s rodiči na Moravě. V roce 2009 jsem se dostal v Liberci k trénování mládeže, když tam hrál můj mladší bratr. Strávil jsem tam sedm roků. Několik let jsem se pak hokeji nevěnoval. A pak mě oslovil Turnov, abych trénoval jeho tým. Když jsem skončil v Turnově, přišla nabídka z Jablonce. Oslovil mě Honza Šuráň, vedoucí mládeže a domluvili jsme se na spolupráci u dorostu. To jsem z časových důvodů pak ale musel, bohužel, odmítnout.

U Vlků jste ale přece jen zůstal…

Dohodli jsme se, že mu budu dělat asistenta u A týmu Vlků ve druhé lize. Byla to těžká sezóna, moc se sice nepovedla, ale byla fajn. Všichni byli nachystaní na další. Sehnali se další sponzoři. Postavil se nový tým. Pan Šuráň odešel do Německa, v jeho kariéře jsme mu to všichni přáli. Je to velký posun. A chvíli na to jsme se dozvěděli, že druhá liga byla přenechána….ale to už se asi v Jablonci ví. Nechci se k tomu už vyjadřovat. Všichni byli zklamaní, asi až na vedení klubu. A já jsem se rozhodl, že s hokejem skončím.

Jak jste tu situaci vnímal?

Kluci se loni hodně nadřeli, aby se v Jablonci druhá liga zachránila. A tak asi i proto se zrodil nápad bardů, srdcařů, kluků, kteří bez hokeje nemůžou být. Dali dohromady tým a postarali se o to, aby se hrál v Jablonci alespoň kraj. A měli doslova jen pár dnů na to, aby stihli přihlásit ho do soutěže. Udělali pro to obrovský kus práce.

Neoslovili vás původní Vlci, kteří budou kraj hrát také?

Ano, přišla nabídka. Vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Nebyl jsem si úplně jistý, kdo za ně v áčku bude hrát. O Gepardech jsem věděl, že vznikli. Informoval jsem se u Michala Kapičky, kdo za ně nastoupí. Rychle jsem pochopil, že to budou právě ti jablonečtí kluci, kteří mají hokej rádi. A bylo mi hned jasné, že proti nim nepůjdu. Trénování Vlků jsem proto odmítl. Gepardi mě naopak oslovili, jestli bych trénoval je. A já jsem věděl, že do toho chci s nimi strašně rád jít. Znám je tady všechny, jsou to srdcaři, čestní kluci, kteří umí hokej hrát.

Máte týden do prvního mistráku, jak si trenére, tým vede?

Nějaké změny ještě v průběhu soutěže proběhnou. Na soupisce máme dvaadvacet hráčů. To by nám na kraj mělo stačit. Co se kvality týká, máme na začátek soutěže dobře postavený tým. A dál se pak uvidí. Teď z něho ale mám hodně dobrý pocit.

Nebudete tedy shánět lidi do „pětky“ na poslední chvíli, jak se v loňské sezóně občas Vlkům stávalo?

Určitě ne. Systém máme nastavený jinak, nejen tréninků, ale i komunikace. Kluci všechno připravili velmi důsledně. Ještě jsme řešili jeden post brankáře, máme dva a další přibyde.

Jak se připravujete na Turnov?

Trénoval jsem tam, tak se s nimi znám. Těším se tam. A chci se jet podívat ještě na jeden trénink. Krajskou ligu nemůžeme bagatelizovat, jak se někdy stává. Co se kvality týká, jde velmi nahoru. Uvidíme, co nás v Turnově čeká.

A jakou reakci čekáte od jabloneckých fanoušků? Jablonec má teď dva mančafty…

Jak jsem slyšel, tak Gepardi už svoje fanoušky v Jablonci mají. A kluci už jim začali prodávat i dresy. Takže věřím, že to bude fungovat a přijdou nám fandit. Údajně se chystají někteří i na náš první mistrák v sobotu do Turnova.

A co až se na domácí led postaví dva jablonecké týmy?

Tak to bude určitě vyhecované derby, asi jak na ledě, tak v hledišti. Nevím, jak to vezmou Vlci. Ale my určitě tak, že se ten lepší ukáže až na ledě, bez všech leváren a zákeřných zákroků. Věřím, že by mohli být fanoušci spokojení. A my se na to derby moc těšíme.

Myslíte, že se zase dá pro Jablonec vybojovat druhá liga?

Ambice takové jsou. Hokej do Jablonce patří a patří do něj i tato soutěž. Ale asi to nebude hned.

A jaký jste trenér, jak moc vás na střídačce fanoušci uvidí a uslyší?

Nejsem žádný ďábel. Kluky znám, jsme kamarádi. Domluvíme se vždycky v klidu. Jsou to zkušení hráči, vědí, co je potřeba na ledě odvést.