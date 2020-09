– Domácí hokejisté a jejich fanoušci se konečně dočkali a v prvním soutěžním utkání II. ligy nové sezóny se utkali na jabloneckém ledě s celkem z Nové Paky.



NAŘÍZENÍ? PORADILI SI!

Zápas Vlků s Novou Pakou byl do poslední chvíle ve znamení několika otazníků. Bude se vůbec hrát? Přijdou fanoušci? A aby přijít mohli, zakoupil manažer Bartel židle. A ještě další otazník. Když přijdou, jak se židle osvědčí? Nakonec se ukázalo, že otazníky byly zbytečné. Fanoušci přišli a také přijeli, až z Nové Paky. A s nimi výborná atmosféra. Oba tábory podporovaly svoje týmy a stadion konečně zase ožil hokejem.



KROFTŮV KOTOUL

A když pak přišly poslední dvě minuty a s nimi několik téměř infarktových situací na obou stranách, tak co více si ještě mohl fanda hokeje přát! Nadšení domácích příznivců Vlků bylo po výhře veliké. Jejich hrdinou se stal gólman Michal Krofta. Ten pro ně, jako odměnu, vystřihl kotoul přímo před kotlem. No a židle? Tak ty se taky osvědčily. Klidnější hokejoví příznivci si užili pohodlí. A ti náruživější z nich občas energicky vyskočili.

OD ZAČÁTKU TO BYLO DERBY

Nová Paka by měla patřit v tomto ročníku k favoritům a zápas s ní měl navíc ještě nádech derby. Vždyť v dresu hostů nastoupilo pět hráčů, kteří v minulosti hráli za tým Vlků. A byli to hosté, kterým patřil úvod zápasu. Hned ve třetí minutě šli po střele Hnika do vedení. A vypadalo to, že nezůstane jen u této branky. Paka působila hokejovějším, sehranějším dojmem a více se hrálo před domácím gólmanem Kroftou. Jenže obětavě bojující Jablonečtí a hlavně jejich brankář další změnu skóre nepřipustili.



ŠANCE BYLY, BRANKY CHYBĚLY

A do kabin tak šla mužstva za těsného vedení hostů.

Ve druhé části Vlci hru trochu vyrovnali, jenže kýžené vyrovnání nepřicházelo, i když šance byly. Ale přišlo dvě minuty před koncem třetiny vyloučení na straně hostí. Domácí sehráli přesilovku výborně a z levého kruhu pálicí Svoboda trefil přesně horní růžek soupeřovy branky a upravil na 1 : 1.



PAK VYPUKLO DRAMA

Poslední část hry pak přinesla strhující drama. Do vedení šli Vlci. Plíhalovo nahození před brankářem hostí tečoval Brokeš a bylo to 2 : 1. Hosté pak tlačili, snažili se srovnat skóre. Vyvrcholení přišlo jen dvě minuty před závěrem.



SOUPEŘ HRÁL BEZ GÓLMANA

Nová Paka odvolala gólmana a vsadila vše na jednu kartu, na útok. Obětavě bránící a bojující Vlci a hlavně čarující domácí gólman Michal Krofta jim však skórovat nedovolili. Jablonečtí vybojovali cenné vítězství, které je v začátku soutěže velmi důležité.



KAPITÁN BYL SPOKOJENÝ

„Na začátku jsme dostali branku a trvalo nám chvíli, než jsme se z ní oklepali. Teď už Jsme spokojení, že máme tři body. Určitě máme co zlepšovat. Ale v tomto utkání byla vidět bojovnost a obětavost, díky tomu jsme to uhráli až do konce. Hráli jsme navíc proti několika bývalým spoluhráčům, i to sehrálo svoji roli, ale v přátelském duchu. Důležité je, že jsme vyhráli. Teď máme jet ve středu do Bíliny, doufejme, že se zápas bude hrát. A v sobotu 3. října od 18 hodin nastoupíme zase doma, tentokrát proti Hronovu.“

HC Vlci Jablonec – BK Nová Paka 2 : 1



Branky a nahrávky: 40. D. Svoboda (Mrkvička, Plíhal), 51. Brokeš (Plíhal, D. Svoboda) – 3. Hnik (Dvořák)



HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Bitman, Mrkvička (C), Čechura, Tržický, Pulec, Ira, Kulda – Bajer, Homolka, Kačírek, Brokeš, Plíhal, D. Svoboda, Bouřil, Jursa, Frk



BK Nová Paka: Abrahám (Vacek) – Hroudný, Kynčl, Abraham (C), Moník, M. Svoboda, Kynčl – Kapička, Jonáš, Kerekanič, Hric, Duchan, Nevyhoštěný, Hlaváč, Vrba, Dvořák, Malík, Foerster, Hnik, Nezbeda.

Třetiny: 0 : 1, 1 : 0, 1 : 0. Diváci: 236 sedících