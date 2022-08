Po první části hry výrazně hosté vedli, domácí hokejisté ale od druhé části hru vyrovnali, vytvářeli si šance, jen se nedařilo prosadit střelecky.

Ve druhé třetině Vlci dokázali skórovat pouze Brokešem. K vidění byl ale bojovný výkon. Zkušenějí hosté, vedení z trenérské lavičky olympijským vítězem Janem Čalounem, se nenechali zaskočit, přidali čtvrtou branku a s přehledem dotáhli zápas do konce.

Do utkání proti Ústí už nastoupili Vlci v plné sestavě. Pouze další, nová posila, Petr Förster, která se k Vlkům připojila den před utkáním, ještě nenastoupila. Förster hrál například za Novou Paku nebo Mladou Boleslav.

„Myslím, že Petr Förster bude pro nás taky velká posila. Volno po utkání ve Vrchlabí dostal brankář Jelínek, jinak vstoupili do utkání všichni. Do brány proti Ústí šel nový gólman Tomáš Horák. Bohužel jsme v první třetině dostali hloupé tři góly, dva vlastní a jeden k tomu. Ve druhé třetině jsme soupeře přehráli, vyústilo to v jeden gól. Ve třetí jsme měli taky trochu víc, ale, neproměnili jsme tři tutovky a v přesilové hře se hra obrátila a dostali jsme čtvrtý gól, který zápas rozhodl. I přes pro nás nepříznivý výsledek viděli diváci ale atraktivní hokej. Zápas měl spád a úroveň. Když budeme takhle pokračovat, tak si myslím, že se budeme postupně zvedat a výkon poroste. I přes výsledek zápasu nemáme z toho úplně špatný pocit.“

Vlci mají před s sebou další přátelská utkání. Ve čtvrtek 25. srpna hrají doma s Vrchlabím, v úterý 30. srpna jedou do Ústí nad Labem a ve čtvrtek 1. září přivítají doma Děčín. „Jsou to atraktivní soupeři, věřím, že se diváci budou mít na co dívat. Sestava je skoro kompletní, máme v jednání ještě jednoho až dva obránce. Uvidíme, hodně ukáží přátelská utkání. Když už budeme v zápasovém režimu, uvidíme, jak jsme na tom a jestli budeme ještě chtít kádr doplnit.“

HC Vlci Jablonec : HC Slovan Ústí nad Labem 1 : 4 ( 0 : 3, 1 : 0 . 0 : 1 )

Branky a nahrávky: 37. Brokeš – 3. Kučera, 6. Záruba, 15. Berčík, 49. Bartoš

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Král) – Pavlů, Kollert, Had, Abraham, Filip – Plíhal, Dušek, Folda – Kapička, Kačírek, Brokeš – Jakubec, Jursa, Bitman – Strnad, Maďar, Švík Trenér: Jan Šuráň

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek (od 30. minuty: Kmec) – Záruba, Vacík, Trefný, Tůma V., Funk, Nerad, Polata – Tůma M., Roubík, Sýkora – Kordule, Costa, Berčík – Smola, Daniel, Damašek – Kučera, Bartoš, Tot Trenér: Jan Čaloun