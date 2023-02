Proč se, podle vás, Vlci do takové situace dostali?

„Sleduju situaci, hodně mě to zajímá. Vyhráli zatím poslední zápas v Chebu (4.2.), věřím, že se jim podaří druhou ligu udržet. A v čem vidím příčiny současné situace? Když jsem manažerem klubu, což je práce jako každá jiná, tak ji musím dělat tak, aby se klubu dařilo. Když tu práci, jako manažer, vykonávat dobře nebudu, tak si klub dobře nepovede a tým nebude dobře hrát. Schopný manažer musí umět sehnat peníze nejen pro mládež, ale i pro chlapy, když chce, aby klub fungoval. Chlapi do Jablonce patří. Podle mne jsou chlapský hokej a mládež spojené nádoby. Chlapi něco stojí. Sponzoři dají peníze spíš na A tým. Na děti se dá získat možná něco z města, z kraje nebo od hokejového svazu. Když budu dobře hospodařit, můžu z financí od sponzorů odložit peníze i na mládež. Ale takhle to především musím chtít dělat. Tým setrvačností sám nepoběží. Hráči tam nebudou rádi. Nesmíme zapomínat na to, že jsou to kluci, kteří musí chodit do práce a čtyřikrát, pětkrát v týdnu jsou na ledě. Je to velmi náročné na čas. A při nové organizaci soutěže jezdí ve středu nebo v sobotu ještě stovky kilometrů k soupeřům. A ráno jdou do práce.

Doprava musí stát velké peníze, je to pro klub ekonomicky neúnosné. Já si myslím, že chyba je v organizaci klubu ve směru k A týmu. A když to vezmu po hokejové stránce, tak říkám, že se pořád dá s něčím pracovat. V týmu jsou opory, chlapi, kteří už hokej hrají delší dobu a dobře. A ti mě, jako trenérovi, pomůžou kabinu vychovat. A pak tam musím mít mladé dravce, které jsme určitě v Jablonci měli. Trénovali jsme s Jirkou Kubschem ročníky 1998 až 2001. A z nich určitě mohly vzejít posily pro A mužstvo. Obrovská škoda je, že se nechal odejít Kamil Bříška. Myslím, že kluci, kteří z týmu odešli, by se možná rádi zase do Jablonce vrátili, ale je potřeba se o mužstvo starat. A šikovně propojit zkušené hráči s mladými. My jsme také spolupracovali s Mladou Boleslaví a s Libercem. Odtud by třeba Jablonci rádi několik šikovných juniorů půjčili. A pro juniory je druhá liga určitě hratelná. Věřím, že by pak Vlci mohli hrát minimálně nad půlkou tabulky.

Je mi současné situace líto. A je mi líto také Honzy Šuráně. Toho jsem trénoval. Když jsem v klubu skončil, tak on přestal hrát a stal se šéftrenérem mládeže a později trenérem A týmu. To mu vedení naložilo opravdu hodně. Z klubu odešli ti, kteří hokej a prostředí v Jablonci znali. A nové vedení začalo stavět od nuly. Honza do té doby netrénoval. Je to ale velmi šikovný, chytrý a aktivní kluk. Se situací si poradil, přinášel do trénování nové, moderní prvky. Informace předával i dalším trenérům mládeže. Ale, za mne, by mu daleko víc slušela jen ta mládež. Ve čtyřiadvaceti letech trénovat A tým, to je opravdu náročné, to nejde. Honzovi nechci vůbec křivdit, naopak chválím, že do toho vůbec šel. Fandím mu, budu ho podporovat a věřím mu. Věřím, že ligu kluci zachrání. Síla v týmu je, mohli by se semknout a dát to. K Jablonci druhá liga patří."

