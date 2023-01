"Terén byl těžký, pro mistrák by byl neregulérní. Ale v tomto období to prostě v Jablonci takhle bývá normální. Záleželo na tom, jak se s tím kluci poperou. Na terén jsme se vůbec nevymlouvali, chtěli jsme s tím srovnat, a to i po těžkém týdnu, který kluci měli za sebou. Byl náročný i proto, že hráči nejsou úplní profesionálové, ale zabrat dostali. Na hřišti jsme byli až v pátek před zápasem. Ale to všechno k tomu patří. Dnešní utkání se nám povedlo. Mělo tempo i náboj. Jsem spokojený a jsem rád, že jsme vyhráli. Soupeř byl silný, vede v ČFL skupinu A. My jsme vyhráli zaslouženě. Góly dali dva Velich, jeden Kubát a Linhart. Chyby ve hře nějaké byly, to si společně rozebereme. Ale chyby k fotbalu taky patří. Jde o to, kdo jich udělá míň. Ten vyhraje. My se jich musíme co nejvíc vyvarovat, abychom nedostávali tolik gólů, kolik jich bylo na podzim. I dnešní dva góly byly zbytečné a dostali jsme je po chybách. Hlavně první poločas měl ale dobrou kvalitu. K vidění byly u některých hráčů dobré výkony. Bylo znát, že si někteří z nich po prohře se Slavií, cosi uvědomili a dnes se hodně zlepšili. Řekli jsme jim, jak chceme, aby fotbal vypadal. A dnes už bylo vidět, že si to někteří vzali k srdci. Vidět to bylo například v nasazení, v dohrávání soubojů a dotahování útočné fáze. S tím jsme byli spokojení. Gólů jsme mohli dát i víc. Ale za čtyři jsem rád. Jeden z našich cílů je jasný. Chceme dostat kluky z dorostu do vyššího fotbalu a to je o těžké práci."

Jablonec B - Bohemians Praha B 4:2