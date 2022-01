Vlci se poté snažili o srovnání skóre, jejich kombinace ale postrádaly rychlost a přesnost, tedy prvky, které nescházely hostům. A ti přidali ve 12. minutě další branku, když Dvořák střelou z voleje trefil přesně mezi Kroftovy betony. A tentýž hráč měl později opět obrovskou šanci, domácí gólman ale perfektně zasáhl. Minutu před koncem první části se branky dočkali i domácí Vlci. Křepelka z levé strany od modré čáry trefil přesně pod víko soupeřovy branky. Do kabin se tak šlo za stavu 1 : 2.

Do druhé třetiny vstoupili domácí hokejisté aktivněji, přidali na tempu a odměnou jim byla vyrovnávací branka. Jursa vyhrál vhazování na levém kruhu a Křepelka okamžitou střelou překvapil brankáře hostí – 2 : 2. Tento stav ale netrval dlouho. Ve 29. minutě střílel Leder a obránce Pavlů puk nešťastně tečoval za Kroftova záda. Poté se na ledě přiostřilo, přibylo šarvátek a nepřesný rozhodčí nedokázal mít situaci pod kontrolou. Přibylo tím pádem i vyloučených a ve 38. minutě Nová Paka využila dvojnásobnou početní převahu a přidala čtvrtou branku do domácí sítě. Gólu předcházelo podražení domácího beka Pavlů, rozhodčí ale nechal hrát dál. Nervozita ještě stoupla, domácí Křepelka polil ze střídačky rozhodčího vodou a vyfasoval trest do konce utkání. Minutu před koncem druhé části pak dostal kolmou nahrávku do jízdy Plíhal a unik zakončil přesnou střelou do protipohybu gólmana hostí.

Ve třetí třetině pak bylo na ledě k vidění málo pohledného hokeje, rychlejší hosté se často dostávali před jabloneckého brankáře, ten ale předváděl skvělé zákroky. Snaha Vlků o vyrovnání troskotala na pomalé a nepřesné rozehrávce, hráči často místo rychlé a jednoduché střely na branku volili složitou a kostrbatou rozerhrávku bez efektu v podobě gólové trefy. Při závěrečné snaze o vyrovnání a hře bez gólmana pak inkasovali pátou branku z hole Hnika.

Za své tak zřejmě vzala vidina zápasů v play off, naděje se přiklonily k Nové Pace ale ještě více k celku Hronova, který zvítězil v utkání se Dvorem Králové.

Vlky mohou fanoušci vidět v dalším utkání mimořádně už v pondělí 17. ledna, kdy v dohrávce přivítají tým Letňan. Začátek je v 18 hodin.

HC Vcli Jablonec : BK Nová Paka 3 : 5 ( 1 : 2, 2 : 2, 0 : 1 )

Branky a nahrávky: 19. Křepelka (Had), 25. Křepelka (Jursa), 39. Plíhal (Jursa, Abraham) – 3. Malík (Rozanov), 12. Dvořák (Hnik, Malík), 29. Leder, 38. Hnik (Komarov), 60. Hnik (Poppel, Dvořák)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Pavlů (A), Abraham, Tržický, Patzelt, Had – Brokeš (C), Jursa, Křepelka – Kačírek, Král, Hájek – Plíhal, Kapička, Homolka (A) – Bouřil.

Trenér: Tomáš Plíhal

BK Nová Paka: Vacek (Kundrík) – Komarov, Leder, Filip, Suvorov, Najman, Jonáš, Šípek, Jachanov, Kotyza – Poppel, Hnik (A), Nezbeda (A) – Foerster, Malík (C), Dvořák – Kerekanič, Krsek, Paršakov – Dlask, Rozanov.

Trenér: Aleš Půlpán

Rozhodčí: Jaroš – Kettner, Goltsch