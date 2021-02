Místní zimní stadion sice osiřel, ale hokejisté stále věří, že se od půlky února začnou zase soutěže hrát, a to jak druhá liga, tak ty mládežnické. „Vedení hokejového svazu zatím ještě první, druhou ligu ani žákovské soutěže definitivně nezrušilo,“ potvrdil naději manažer HC Vlci Jablonec David Bartel.

Vyjde půlka února?

A to je i důvod, proč na stadionu mají ještě stále led. Jablonečtí čekají na rozhodnutí, zda se soutěže rozeběhnou od půlky února, jak se zatím trochu nabízí. „Rozhodnutí by na svazu mělo padnout zřejmě pátého února. Ale tomu, že začnou soutěže, už moc nevěřím. Možná bude moct na led alespoň těch deset lidí v roušce a začali bychom zase trénovat, jak mládež, tak dospělí. Zatím se musí každý připravovat individuálně,“ dodal manažer Vlků. Jak vypadá situace kolem hokejových soutěží a jak se dotkne klubů v Libereckém kraji?

Sekretář Libereckého výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Karel Hornický, který také jednu sezónu jablonecké druholigové Vlky trénoval, řekl: „Kromě extraligy a Šance ligy jsou všechny soutěže pozastavené. A zatím všichni čekáme, kdy a jaké rozvolnění dovolí, aby zase odstartovaly. Výkonný výbor 21. ledna pověřil prezidenta svazu Tomáše Krále, pokud v soutěži v souladu s rozpisem utkání nebude možné v základní části sehrát alespoň polovinu zápasů, aby rozhodl o ukončení té dané soutěže. Klubům pak Český svaz hokeje nabídne jiný zápasový program.“

Zdůraznil také, že výkonný výbor ČSLH apeloval už na majitele a provozovatele zimních stadionů, aby, v zájmu sportování dětí a mládeže, ještě nerozpouštěli lední plochy. „Může se stát, že opatření za čtrnáct dnů už dovolí jít na led. O zimní stadiony se většinou starají města. Je málo klubů, které by měly svůj zimní stadion. Tam, kde to umí, tak led rozpustí a zase namrazí. Během tří dnů ho mohou mít znova. Tam, kde to nejde, zatím led udržují. Ale jsou i takové kluby, které už sezónu ukončily, protože město rozhodlo, že už do ledu investovat nebude,“ vysvětlil Karel Hornický. Jako bývalý trenér mládeže i dospělých zastává názor, že pohyb je prevence proti onemocnění u dětí i dospělých. „Současná situace teď tlačí děti na spoustu hodin k počítačům. A my jsme vždycky chtěli a chceme je naopak od počítačů zvednou a nabídnout jim nějakou formu pohybu,“ připomenul.

V případě zahájení soutěží se nabízí otázka, za jak dlouho se stihnou zápasy odehrát. „V Liberci by se soutěže amatérů hrály do poloviny dubna, v Jablonci do konce března a dál pak se souhlasem města, v Turnově a ve Frýdlantu do konce dubna. V Lomnici a v České Lípě jsou schopní provozovat zimní stadiony až do konce května,“ řekl Hornický. Informoval, že led už nemají v Turnově, v Liberci ve Svijanské aréně a v České Lípě. Naopak Led má Lomnice nad Popelkou, Jablonec a Frýdlant. „V těch městech, kde už s ledem nepočítají a nechtějí dál čekat jak to dopadne, už teď ale zvažují, že, když to půjde, začnou sezónu o měsíc dřív, už v červenci,“ uvedl sekretář výboru.

Trenér to vidí špatně

Hrající trenér Vlků Tomáš Plíhal k situaci řekl: „Nevidím to vůbec optimisticky. Nepočítám s tím, že půjdeme na led. A soutěž? Ta se nerozjede. A pokud ano, tak potřebujeme alespoň tři týdny na to se rozehrát. Nemůžeme za týden hrát soutěž, když jsme půl roku nestáli na ledě. Z toho bychom měli akorát spoustu zranění. A hráli bychom ještě další dva měsíce, ne-li víc. Podle mne je nejlepší soutěž zrušit a začít až v září. A nedivil bych se, když by už led město nechalo rozpustit. Něco to taky stojí. Mně a hráčům, se kterými jsem v kontaktu, hokej určitě chybí. Potřebovali bychom se rozhýbat na ledě, zahrát si alespoň proti sobě. Fajn to bylo, když jsme mohli hrát alespoň v deseti.“