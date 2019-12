Další utkání II. hokejové ligy čeká na jablonecký tým Vlků už ve středu 11. prosince od 18 hodin na domácím ledě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Přijede Bílina a jak uvedla po zápase ve Vrchlabí největší posila mužstva Tomáš Plíhal, musí to být jasné body, které si Jablonečtí připíší na své konto. Přijďte jim fandit, aby se vyhoupli na takové příčky tabulky, které jim zajistí postup do play off. Chtějí vyhrát a uvítají, když je v zápase poženou za třemi body.