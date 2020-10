Domácí hokejisté ve svém třetím utkání II. hokejové ligy přivítali na jabloneckém ledě nováčka soutěže Hronov.



MAJÍ PĚT RUSKÝCH POSIL

Ten zatím obě svá utkání vyhrál. V jeho dresu nastupuje hned pětka ruských hokejistů, a tak se dalo čekat pro Vlky těžké utkání. A také bylo. Do vedení šli po lepším úvodu domácí borci, jenže radost trvala pouhou minutu a hosté srovnali. A na ledě se rozpoutal vyrovnaný souboj.



VYMĚNILI BRANKÁŘE

Za nerozhodného stavu se šlo na první přestávku. A věci se začali dít až ve druhé třetině. Hra přitvrdila, přibylo vyloučených. A v přesilovkách byli Vlci lepší. Dostali se do tlaku, který vyjádřili i brankami. A i když skóroval jednou i soupeř, svítilo na ukazateli skóre na konci druhé části skóre 5 : 2.

Po páté brance střídali hosté gólmana, když Ševců přepustil své místo Novotnému. A ten se hned vyznamenal, když vychytal samostatný nájezd Brokeše.

A do poslední třetiny se šlo s vědomím, že Hronov rozhodně není odevzdaným soupeřem, naopak. Wikov to také dokazoval na ledě a každá jeho akce znamenala nebezpečí pro Kroftovu branku. Naštěstí ale všechny šance končily u jabloneckého brankáře. A když Svoboda dal šestou branku devět minut před koncem, bylo definitivně jasno.



FANOUŠKY MUSÍ OŽELET

A nedá se říct, že by se utkání jen dohrávalo. Bojovalo se až do konce. Vlci ale zaslouženě dotáhli zápas do vítězného konce a svoje fanoušky potěšili třetí výhrou v řadě. Další zápas je ale nepodpoří, kvůli pandemii se musí hrát bez divák

SPOKOJENÝ TRENÉR VLKŮ TOMÁŠ PLÍHAL:

¨Konečně jsme se střeleck probudili a dali jsme góly. Byli jsme střelecky lepší, úspěšnější. Soupeř hrát takový divný styl. A my jsme tím měli víc šancí. Velice dobře nám vyšla hlavně druhá třetina, ve které jsme dali čtyři branky.

Do hry se dobře zapojili jak už zkušení, ostřílení Vlci, tak mladí hráči. Po tomto utkání jsem byl spokojený a ostatní hráči taky. Dodržovali jsme, co jsme si řekli, hlavně blokování střel a obětavost A proto se nám teď daří v zápasech vítězit.



HC Vlci Jablonec – HC Wikov Hronov 6 : 2

Třetiny : 1 : 1, 4 : 1 , 1 : 0

Branky a nahrávky: 5. Frk, 25. Plíhal (Pilek, Svoboda), 28. Kačírek (Jursa, Homolka), 30. Frk (Svoboda, Mrkvička), 37. Svoboda (Mrkvička), 51. Svoboda (Mrkvička) – 6. Malinský (Drbal), 38. Vacek (Hylena).

HC Vlci: Krofta (Jelínek) – Čechura, Mrkvička (C), Bitman, Tržický, Ira, Pulec, Pilek – Jursa, Kačírek, Brokeš – Homolka (A), Frk, Král – Bajer, Plíhal, D. Svoboda – Bouřil. Trenér: Plíhal, zápasový kouč V. Jankových.