V dalším kole krajského přeboru se jablonečtí Gepardi vypravili na led soupeře do Jičína. I když zápas těsně prohráli (4:3), trenér David Svoboda byl s výkonem spokojený. A věří, že v nedělním duelu (8.10. od 18,15 hodin) proti České Lípě bude jeho tým úspěšný a nenechá si ukrást body.

HC Gepardi Jablonec - trénink, ilustrační foto | Foto: Josef Březina

„S Jičínem jsme sehráli vyrovnaný zápas. Kluci jdou výkonnostně nahoru. Měli jsme obavu, že nás pojede málo, ale sešli jsme se dobře, málo nás nebylo. Soupeř nám odskočil ve druhé třetině. Dlouho jsme se tahali o kontaktní gól. Byli jsme ale překvapení z výkonu rozhodčích. Nechci na ně naši prohru svádět, ale potvrdilo se, že čím nižší soutěž, tím horší kvalita rozhodčích. Mám i tak ale z utkání pozitivní dojem a kluky jsem pochválil, odmakali to a s druhým nejlepším týmem v kraji jsme nehráli vůbec špatně. Všichni se postavili k zápasu daleko líp než k těm předchozím. Vůbec to utkání nevypadalo špatně. A vidím v něm další posun Gepardů dopředu. Hned po zápase jsme si řekli, na co se musíme víc zaměřit.“

V neděli 8. října nastoupí Gepardi na domácím ledě proti České Lípě. Začátek je v 18,15 hodin.

HC Autocentrum Jičín – HC Gepardi Jablonec 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Krejčík (Žďárský), 20. Kysela (Dvořák), 37. Němec (Mikolášek), 52. Průšek (Kollman, Žalud) – 6. Jakubec (Pavlů, Kapička), 18. Pavlů (Tomíček), 58. Kapička (Pavlů, Kačírek)

HC Autocentrum Jičín: L. Beneš (D. Kořínek) — S. Brzák, J. Najman, D. Marček, P. Mikolášek, O. Žalud, A. Řeháček, J. Richter — L. Kloutvor, M. Průšek, V. Němec, P. Kysela, V. Sedmík, L. Kollman, M. Žďárský, E. Dvořák, M. Krejčík, P. Vajsejtl

HC Gepardi Jablonec: J. Jelínek (P. Ružanský) — M. Urban, A. Charvát, J. Burkoň, M. Pavlů — P. Maďar, T. Jakubec, M. Kačírek, J. Peřina, V. Pojsl, V. Tomíček, P. Salaba, M. Kapička, J. Šesták, J. Bureš

Rozhodčí: Michal Kaňkovský — Jakub Grundler, David Ječný

Diváci: 123