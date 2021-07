První týden v srpnu vyjedou na led jablonečtí Vlci, aby zahájili přípravu na zápasy II. ligy. Vedení klubu nyní aktuálně ladí obsazení druholigového týmu. rvní týden v srpnu vyjedou na led jablonečtí Vlci, aby zahájili přípravu na zápasy II. ligy.

Vlci vedení | Foto: Dagmar Březinová

Vedení klubu nyní aktuálně ladí obsazení druholigového týmu. Sportovní manažer A týmu a hrající trenér Tomáš Plíhal je zatím spokojený. Jména Pavlů, Abrahám, Hric, Kapička slibují kvalitní výkony. Je ale také rozhodnutý využívat dobře hrající juniory.„Určitě s nimi budu počítat a zapojovat je do A týmu. Po dohodě s trenérem Jankovýchem, který ví, kdo z hráčů hraje dobře, dostanou někteří šanci vyzkoušet si zápasy druhé ligy. Takhle už jsme to měli nastavené v minulé sezóně, někteří s námi trénovali nebo už dokonce do nějakého utkání nastoupili. Trenér mi zase řekne, kdo na to má a kdo ne. A myslím, že pro juniory to bude zároveň výborná motivace,“ řekl ke vzájemné spolupráci s juniorským mužstvem Tomáš Plíhal.