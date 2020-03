Jablonec n. N. - Do nové sezóny potřebují jablonečtí Vlci do A týmu hokejovou osobnost. Možná se vrátí Tomáš Plíhal.

Šéftrenér Vlků Jan Šuráň | Foto: archiv JD

V těchto dnech mají všichni jablonečtí hokejisté zasloužené volno, a to bez ohledu na aktuální situaci s koronavirem. „Díky tomu nám sice skončila sezóna o dva týdny dřív. Ale pak by stejně už následovalo měsíční volno, které hráči, jak A mužstva, tak mládežnických týmů, potřebují k regeneraci a odpočinku. Pro každého je sezóna náročná jak po fyzické, tak i psychické stránce, takže volno celý měsíc si zaslouží,“ uvedl k aktuální situaci v jabloneckém hokejovém klubu šéftrenér HC Vlci Jan Šuráň.

MOŽNÁ ZAČNOU DŘÍV

Až se situace vrátí do starých kolejí, tak počítá s tím, že by mohli Vlci začít o něco dřív suchou přípravu. Zimní stadion je nyní mimo provoz, takže zatím se plány a náměty na nadcházející část přípravy rodí spíše na papíře.

A jak hodnotí šéftrenér Vlků uplynulou sezónu A týmu? „Vzhledem k tomu, kolik odchodů jsme na začátku sezony řešili a jak nízký věkový průměr mužstvo mělo, tak to sezóna a její výsledek tak špatné nebyly. Z patnácti, dvaceti hráčů A týmu jich bylo přes deset ročníku 1998–2003. Naším cílem byl postup do play-off a v něm uhrát alespoň první kolo. Tento úkol se nám letos nepodařilo, bohužel, splnit. Dnes už víme, že nám na začátku a konci sezóny chyběl klíčový hráč,“ okomentoval sezónu dospělých Vlků hlavní trenér klubu.

CHYBĚLO ZVUČNÉ JMÉNO

Vlci se prali s absencí lídra A týmu chyběla přítomnost zkušeného hráče, vůdčí osobnosti jak na ledě, tak v šatně. I když na soupisce byla jméno zkušených Vlků, například Pavlů nebo Nevyhoštěný, tak to ještě nestačilo. Na půlku sezóny tento problém vyřešil Tomáš Plíhal. ? „Kdybychom ho měli na celou sezónu, tak věřím, že by výsledky byly lepší. Jsme s Tomášem předběžně dohodnutí, že v nové sezóně nastoupí za Vlky naplno. Je osobností, kterou všichni v klubu uznávají a je příkladem pro všechny hráče. Velmi pomůže nejenom na ledě,“ předpovídá Jan Šuráň.

Do příští sezóny hledí s optimismem. Áčko Vlků má hodně mladých hráčů, kteří si druhou ligu už otestovali. „Věřím, že tak mladý kádr může být s každou sezónou stále lepší lepší.“