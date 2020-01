/ROZHOVOR/ Hokej v Jablonci má ve svém rodném listě rok 1996. O rok později začala výstavba zimního stadionu. A za tři roky už hrál A tým v krajském přeboru. Brzy postoupil do II. ligy, kde hraje dodnes, aktuálně se drží na pátém místě. Vedle týmu dospělých má u Vlků zelenou taky mládež nejrůznějších věkových kategorií. Řídit a organizovat tréninkovou činnost je náplní práce šéftrenéra Jana Šuráně.

Šéftrenér HC Vlci Jablonec Jan Šuráň ví, co potřebuje začínající hokejista, aby to dotáhl daleko. Ve spolupráci s ostatními členy vedení klubu se snaží zajistit pro velké i malé Vlky ty nejlepší podmínky. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

V létě jste nastoupil do funkce hlavního trenéra HC Vlci, jak vám to změnilo život, kde jste pracoval před nástupem do této funkce?

Předtím jsem působil u mládežnických kategorií jako trenér dovedností obránců. Hlavně jsem ale pracoval v hokejovém centru Jakuba Čutty v Liberci. Dále jsem trénoval u Luďka Bukače ml. v jeho hokejové škole. Byla to naprosto ideální kombinace a dohromady to pro mne bylo skvělou trenérskou školou. U Kuby jsem se naučil, jak pilovat správnou techniku provedení, u pana Bukače jsem zase pochopil, jak je to s herním myšlením a rozvojem hráče po hokejově-inteligenční stránce, jaký vliv má na hráče prostředí, ve kterém se pohybuje a jak toto prostředí optimálně nastavit.